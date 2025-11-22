Iván Sevilla 22 NOV 2025 - 14:21h.

El encendido de la iluminación navideña en Madrid empieza a las 19:30 horas en la Plaza de Cibeles

Más de 13 millones de luces led brillarán en 240 puntos de la ciudad, que contará con varias novedades

MadridMientras que Madrid ya brilla con el 'Circo Price', este 22 de noviembre también enciende sus luces de Navidad una ciudad que repite con el videomapping. Además, ha escogido al piloto Carlos Sainz para accionar el pulsador y al cantante Pablo López para ponerle música al evento.

Lejos de querer competir como Badalona con Vigo por ser referente de las celebraciones navideñas, la capital española recurre a ambos personajes de renombre para dar la bienvenida a esta época del año. Una semana después de que ya lo hiciese Abel Caballero.

Visitantes y vecinos disfrutan este 22 de noviembre, a partir de las 19:30 horas, del acto de encendido de la iluminación en la Plaza de Cibeles. La ceremonia podrá seguirse también en directo en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Madrid.

Junto al alcalde José Luis Martínez-Almeida, el bicampeón mundial de rally y cuatro veces ganador del París-Dakar, Carlos Sainz, pulsará el botón que haga brillar a toda la urbe. En total, se han instalado más de 13 millones de luces led en 240 puntos.

Los 21 distritos madrileños se iluminarán justo después de la proyección del videomapping titulado 'La energía de la Navidad'. En colaboración con la compañía Endesa, mezcla las imágenes en 3D con inteligencia artificial para crear texturas hiperrealistas.

Con 14 equipos de última generación, el palacio de Cibeles se convierte en "un lienzo vivo" de luz y sonido, como califica el consistorio. La historia que representa parte del nacimiento de la Navidad en los hogares de Madrid, extendiéndose de ahí a toda la ciudad.

La magia, con la voz de Pablo López al piano

El evento alcanzará su momento más especial con la actuación en vivo del artista malagueño Pablo López. Con su voz y tocando el piano frente al público, el compositor ofrecerá un pequeño repertorio de algunos de sus temas conocidos.

Pondrá toda la magia musical con un show justo al día siguiente de haber lanzado su última canción llamada 'El niño del espacio'. Esta primera palabra del single, que precisamente nos recuerda a los pequeños de la casa que tanto viven la Navidad, no es nada nueva.

Ya la ha utilizado en anteriores discos publicados. Canciones suyas como 'El niño' o 'La niña de la linterna' nos llevan a pensar de forma inmediata en quienes disfrutan de la emoción y la ilusión navideña, esa que traen los Reyes Magos de Oriente.

Horarios y novedades de las luces de Navidad 2025

Donde sí que hay novedades es en las luces de Navidad de Madrid este 2025, que siempre buscan revitalizar el comercio, la hostelería y el turismo en la capital durante estas fechas, entre noviembre y enero. Se encenderán todos los días a las 18 horas.

De domingo a jueves permanecerán iluminando las calles y entornos hasta las 00:00 horas, mientras que viernes y sábados se apagarán a las una de la madrugada. A excepción de las noches festivas del 24 y 31 de diciembre, además del 5 de enero, cuando estarán brillando más horas.

Se han instalado 13 grandes árboles junto a otras estructuras, aparte de 7.134 cadenetas y 126 cerezos luminosos. Los aspectos novedosos están en el diseño de estas figuras que se han colocado en enclaves emblemáticos de la urbe.

Por ejemplo, los ángeles de la Plaza Carlos V, el ángel de Colón, el abeto en Alcalá-Gran Vía, la tela transitable en Nuevos Ministerios y el nacimiento frente al Congreso de los Diputados. Especialmente la Gran Vía madrileña ofrece una postal única que imita copos de nieve.

Otros lugares iluminados que recomendamos ver son la Puerta de Alcalá, la Plaza Mayor y la de Canalejas, la Puerta del Sol, el Jardín de invierno de Bravo Murillo o las calles Preciados, Arenal y Montera.