BarcelonaLos padres y las madres de menores que acuden a una guardería privada en Palau Solità i Plegamans, en la provincia de Barcelona, han salido a las calles de la localidad para protestar por los supuestos malos tratos a los pequeños por parte de una profesora.

Una de las madres, Sofía, durante la marcha de este sábado, ha explicado que "la información que nos llega es que a nuestros hijos les han estado tratando fatal", con gritos diarios y agresiones físicas y psicológicas.

Acto seguido, sin poder reprimir la emoción, ha narrado a nuestra compañera Claudia Raymat que la docente "escondía en los lavabos" a los menores cuando estaban llorando "para no escucharlos" y también les "obligaba a comer hasta vomitar".

Denuncias e investigación policial

Sofía ha dejado claro que si se manifiestan es para que "este problema se extienda a nivel social y se entere todo el mundo". "No puede ser que tengamos educadores que simplemente por tener un título puedan ejercer, tienen que pasar por pruebas psicológicas", ha puntualizado.

Por último, esta madre ha mostrado su evidente y comprensible indignación y ha subrayado que, cuando ocurran este tipo de casos, quieren que "la justicia tome medidas de forma inmediata".

La acusada suma ya siete denuncias que las familias han presentado ante los Mossos d'Esquadra y la dirección del centro La Moixaina también se encuentra bajo investigación por parte de la Policía catalana.

Según ha informado Ràdio Palau, y recoge Crónica Global, algunas familias no han dudado en reunir pruebas gráficas -como vídeos, fotografías e informes médicos- para colaborar con los agentes de la Unidad de Investigación de Sabadell.

El Ayuntamiento de Palau Solità i Plegamans, informa el citado diario barcelonés, ha señalado que animó a antiguas empleadas de La Moixaina, una vez desvinculadas del centro, a dar a conocer los hechos cuando se pusieron en contacto con el primer edil para exponer las situaciones laborales y personales vividas.

El Consistorio, a través de un comunicado, expresó su solidaridad con las familias afectadas y confirmó que está trabajando para que los menores puedan matricularse en centros públicos del municipio de la comarca del Vallés Occidental.