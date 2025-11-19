Los ocho hermanos recibieron palizas, fueron encerrados y amenazados por su padre y la madre lo permitió

El hombre obligaba a las hijas mayores a ver pornografía y las sometía a exploraciones vaginales forzadas

La Comunidad de Madrid, que ejerce la acusación particular, ha pedido la apertura de juicio oral por el caso de la casa de los horrores de Colmenar Viejo. Allí durante años, ocho hermanos fueron maltratados, lesionados, encerrados y denigrados por sus padres. El padre, médico de profesión, agredió sexualmente a dos de las hijas.

La Comunidad de Madrid pide para el médico de Colmenar Viejo y su mujer 130 años de cárcel y una indemnización para los ocho hijos del matrimonio de 2,7 millones de euros.

La acusación particular, que ejerce la Comunidad de Madrid, que tiene la tutela de los niños, acusa al matrimonio de maltratar, lesionar, encerrar y denigrar a sus hijos desde 2015.

Los menores, que a día de hoy tienen 17, 16, 14, 11, 10, nueve, ocho y seis años, según el escrito de acusación -al que ha accedido el diario El Mundo- recibieron palizas, fueron retenidos en un sótano, sometidos a un trato degradante y amenazados de forma constante. La madre no hizo nada por detenerlo.

Los acusados, sostiene el abogado de la acusación particular, sometieron sistemáticamente a sus hijos a "actos de desprecio, humillación y aislamiento, afectando especialmente a los tres hijos mayores, pero dirigidos a los ocho en general". Utilizaban el hambre y el sueño como medida coercitiva y privaban a los niños de sus relaciones sociales.

Las agresiones más graves sufridas por los menores

En una ocasión, según el citado medio, el padre pilló a los niños viendo la televisión. Se llevó a dos hijos a la cocina donde, presuntamente, los desnudó y golpeó con un rodillo, amenazándoles y diciéndoles que "no sobrevivirían a ese día".

Una de las hijas fue golpeada con el mismo rodillo de cocina en varias ocasiones. En una de ellas fue golpeada en la cabeza y necesitó atención médica.

En otra ocasión, siempre según la información de la que se hace eco el diario El Mundo, el hombre empujó a un hijo por la escalera de la vivienda, que le causó una herida sangrante en la cabeza y tuvo que ser hospitalizado.

Una de las hijas mayores sufrió un corte en un brazo con un cuchillo. Otra fue golpeada con un vaso en la boca por el que ha requerido tratamiento ya estando bajo custodia de la administración regional.

Dos hijas fueron presuntamente agredidas sexualmente

El padre, con consentimiento de la madre, obligaba a las hijas mayores a ver pornografía y las sometía a exploraciones vaginales forzadas bajo amenazas físicas y verbales de extrema gravedad.

Estas niñas fueron acusadas de actividades sexuales no consentidas y degradas abiertamente. Fueron obligadas a realizar actos humillantes contra su madre bajo coacción.

Durante todos estos años del maltrato, la madre no hizo nada por ayudar a sus hijos y permitió la violencia del padre contra los niños.

Fue la hija mayor quien fue capaz de pedir ayuda en el instituto. La madre llegó a pedirle que cambiara su declaración inicial y obligó a los demás hermanos a guardar silencio.