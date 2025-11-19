"El silencio es el mayor cómplice del abusador", denuncia la Fundació Vicki Bernadet en su campaña por el Día Internacional de la Prevención de los Abusos Sexuales Infantiles

Expertos ofrecen claves para detectar señales de abuso sexual en niños y prevenir agresiones

Tres de cada diez jóvenes españoles de entre 18 y 30 años han sufrido violencia sexual en la infancia o adolescencia, –un 28,9% concretamente–, según alerta la Fundació Vicki Bernadet en el marco de la presentación de su campaña de concienciación '1 Minut de no silenci' (1 minuto de no silencio), coincidiendo con el Día Internacional de la Prevención de los Abusos Sexuales Infantiles.

Tomando datos del Ministerio de Juventud e Infancia, además, señalan que casi la mitad manifiesta haber sufrido violencia psicológica (48,1%), mientras que cuatro de cada diez dicen haber experimentado violencia física (40,5 %).

Rompiendo el silencio contra el abuso y la violencia sexual infantil

En su campaña audiovisual, presentada en el Centre Cívic Cotxeres de Sants e ideada de forma altruista por Ogilvy, con producción y postproducción de Hogarth, la Fundació Viki Berdanet pone el foco en exigir una respuesta urgente ante la magnitud de la violencia contra la infancia y adolescencia.

La iniciativa, además, hace frente a la tradición de guardar silencio en homenaje a víctimas de diferentes problemáticas y tragedias, subrayando que, en el caso de las víctimas de abuso sexual infantil, el silencio no es un homenaje, sino parte del problema: "El silencio es el mayor cómplice del abusador, hablar, el de las víctimas".

Por eso, en el spot de la campaña ‘1 Minut de no silenci', tras un minuto de silencio inicial, éste se rompe con la voz de supervivientes que nombran a las víctimas y a sus agresores, –profesores, familiares, monitores–, evidenciando la cercanía y la confianza traicionada en la mayoría de los casos.

El 85% de los casos se produce en el entorno familiar

Ante las estadísticas sobre abuso y violencia sexual infantil, la presidenta y fundadora de la fundación, Vicki Bernadet, ha subrayado que los porcentajes "continúan siendo alarmantes" a pesar de que en el ámbito de los profesionales de la psicología, la salud y la educación ha habido una evolución. Además, el 85% de los casos se produce en el entorno familiar, indicando al respecto que aquí hay un escollo porque sigue existiendo la falsa creencia de las familias de que a ellas no les pasará.

Sobre ello, Bernadet apunta en declaraciones a Europa Press que, lamentablemente, el 85% de los afectados no revelará el abuso sexual hasta la edad adulta, lo que dificulta la recuperación y la justicia: "Eso quiere decir que estamos rodeados de criaturas que en estos momentos no estamos sabiendo ayudar y lo sabremos de aquí a 10 o 15 años".

"Continúo reclamando el hecho de que las familias deben preocuparse por este tema como se preocupan por otros", ha dicho la fundadora, que ha añadido que sus formaciones incluyen indicadores y herramientas para que las familias puedan detectarlo, pero que, si están convencidas de que en su casa no pasará, no lo verán.

No obstante, sí ha apuntado que la sociedad cada vez está más concienciada y que cada vez más escuelas piden talleres, formación y protocolos para prevenir esta problemática, aunque deberían ser más.