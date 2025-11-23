Álex Aragonés 23 NOV 2025 - 19:01h.

Los turistas no dudan en acercarse a la máquina expendedora que ofrece una postal de manera aleatoria de la capital catalana

BarcelonaLas postales virales han llegado a Barcelona tras su éxito en otros rincones de España e incluso del mundo, donde una pequeña máquina expendedora con manivelas saca uno de los souvenirs más buscados por los turistas como si se tratase de juguetes para los más pequeños.

Una experiencia donde el azar juega su papel al otorgar una postal de manera aleatoria a la persona que previamente ha metido un euro en la máquina. El nuevo destino viral para aquellas personas que 'scrollean' por TikTok o Instagram, donde las postales se han hecho un hueco en el algoritmo.

Esta máquina, conocida como "el buzón sorpresa" está ubicada en la puerta de Lilo Brunch, en la calle Enric Granados 1, donde 'El Buzón de Barna' no deja de sacar postales tras la frecuencia de turistas y otros curiosos que no dudan en dejar como mínimo un euro para ver qué le depara la suerte.

"Queríamos un recuerdo de Barcelona"

"Me apareció en TikTok que alguien había venido, lo mostraba. Nos pareció interesante y queríamos un recuerdo de Barcelona. Por la mañana me había reído porque no quería que me saliera esta postal y es la que justo ha salido, pero está lindo que es una crema catalana", explica una de las personas que ha ido expresamente hasta la ubicación de la máquina expendedora.

Una experiencia sorpresa, que deja más o menos contentos a los visitantes en función de la postal en cuestión. "Mi pareja me lo mandó el vídeo por redes sociales. Nos llamó la atención para venir y nos queríamos llevar un recuerdo de Barcelona. Uno pone un euro, gira y nos entrega el recuerdo correspondiente. Nadie lo elige. Es parte del juego. A mi me tocó el Hospital Sant Pau de Barcelona

Incluso turistas que han creado su recorrido por la capital catalana basándose en las recomendaciones de las redes sociales. "He venido porque mi novia lo vio por TikTok y hemos venido a los sitios que nos ha recomendado. Todo el tour prácticamente. Estas tarjetas, como la temática, era muy viral".

"Nos ha salido todas menos la que queríamos"

También personas que viven en Barcelona y que la curiosidad les ha llevado a hacerse con una o muchas postales virales: "Veníamos por la de crema catalana y nos ha salido todas menos la que queríamos. Hemos cogido tres. También lo vi por un vídeo de TikTok".

Un negocio que ha llegado a Barcelona, pero que ya ha formado colas en Madrid, donde estas máquinas están situadas en la calle General Arrando 16 y la calle de Santa Engracia 5. El mismo concepto de máquinas, pero con postales diferentes que permiten tener un recuerdo del viaje gracias a la viralidad de las redes sociales.

De las máquinas expendedoras a las de gancho

Más allá de las máquinas expendedoras, las de gancho también tienen su éxito en Barcelona. Concretamente en un local de un centro comercial de Barberà del Vallès, que se ha convertido en el paraíso de los peluches, la recompensa más deseada en este establecimiento donde únicamente hay máquinas de juegos.

Este concepto de negocio abrió sus puertas en la capital catalana el pasado 28 de agosto. Desde entonces, HiClaw se ha convertido en un punto de peregrinación viral, convirtiéndose en un centro de entretenimiento al más puro estilo asiático, donde las máquinas de ganchos están integradas en la vida cotidiana de lugares como Japón.

En el caso del establecimiento catalán, cuenta con 30 máquinas de gancho de peluche, dos con peluches gigantes y después cuatro diferentes para llaveros. "También tenemos una donde pueden ir cayendo cajas sorpresa y dentro tienes muñecos de diferentes temáticas como Dragon Ball, Naruto, Pokemon. Y muy pronto traeremos una que tienes que correr para conseguir un premio", explicó Paula, coordinadora general de los centros de HiClaw, a Informativos Telecinco.