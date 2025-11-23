Iván Sevilla 23 NOV 2025 - 19:47h.

Bajo el lema 'La sanidad pública se muere, no somos rentables', las enfermeras se han concentrado en Barcelona

"La mejor inversión es cuidar a los que cuidan", han recordado las sanitarias exhibiendo todo tipo de mensajes

BarcelonaLa privatización de la sanidad continúa motivando protestas como la que ha tenido lugar este 23 de noviembre, con cientos de enfermeras en Barcelona. Han denunciado una situación que coloca ya a Madrid como la comunidad que más ha privatizado el servicio.

Aunque muy cerca de ella está también Cataluña, mientras que 'La sanidad pública se muere', como rezaba el lema con el que habían convocado la manifestación en la ciudad condal. La desigualdad en el gasto provoca igualmente que las listas de espera sean largas.

Las trabajadoras sanitarias han iniciado su marcha desde el cruce de la Gran Vía de Barcelona con la calle Balmes, donde se ubica la sede del Instituto Catalán de Salud. Varias encabezaban el grupo sosteniendo una pancarta que decía "no somos rentables".

En pequeños carteles, también se podían leer frases como "los recortes matan" (en un diseño que recordaba a la típica advertencia que aparece en el exterior de las cajetillas de tabaco) o "se vende tu salud". Porque insistían en que la sanidad pública "es cosa de todos".

"La mejor inversión es cuidar a los que cuidan"

Ante el colapso que sufre el sistema sanitario por los insuficientes recursos destinados a mejorarlo, el colectivo profesional lamenta que "faltan más de 13.000" enfermeras en toda Cataluña. Además, piden un "mayor reconocimiento" a la labor asistencial que realizan.

"La mejor inversión es cuidar a los que cuidan", han reiterado en una frase que ya se había podido ver en anteriores manifestaciones por la sanidad pública en España. Creen que con más personal en los hospitales y centros de Atención Primera, aumentaría la "calidad" del servicio.

Han solicitado "condiciones más dignas, jubilación anticipada, 35 horas laborales y menos sobrecarga tanto física como mental", según lo que exponían algunos de los carteles que llevaban en lo alto las protestantes. "Decimos basta", sentenciaban.