Canarias y Baleares le siguen en el ránking de la privatización de la Sanidad Pública, según informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la sanidad Pública

Madrid lidera el ránking de Forbes sobre los mejores hospitales de España

Compartir







Madrid es la comunidad autónoma que más ha privatizado los servicios sanitarios y repite en el ránking que elabora la Federación de Asociaciones para la Defensa de la sanidad Pública (FADSP), que analiza datos de los dos últimos años. Le siguen en este traspaso de la gestión sanitaria pública a centros privados, Canarias, que por primera vez ocupa el segundo puesto, Baleares y Cataluña.

El informe de FADSP refleja que Andalucía, Comunidad Valenciana y Extremadura han tenido un aumento significativo en el proceso privatizador de los servicios sanitarios públicos. Para ello han clasificado según la velocidad de privatización, en mayor, intermedia y menor. En la parte alta de mayor velocidad de privatización se encuentra Madrid, que ya encabezaba este apartado, mientras Canarias, se ha colocado en el segundo puesto desde el octavo, en el que estaba en el pasado estudio.

Extremadura es una de las comunidades que más llama la atención por la vertiginosa evolución hacia la privatización de la atención sanitaria: en informes anteriores tenía los menores grados de privatización y en los últimos tres años se han acelerado sus puestos. En Andalucía también está acelerando este proceso desde 2019, que ha experimentado un crecimiento de más del 32 %, según los datos del informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

La Comunidad Valenciana, mientras tanto, se está acercando a la primera franja de mayor privatización desde el nivel intermedio que ocupa actualmente junto a Aragón, Andalucía, Extremadura, Galicia, La Rioja, Castilla y León, Murcia y el País Vasco.

Para elaborar el informe, se tienen en cuenta los porcentajes de población total que estando cubierta por las mutualidades elige la atención sanitaria por seguros privados, el número de camas hospitalarias privadas o de consultas con profesionales privados, así como el gasto sanitario per cápita en seguros privados, el de bolsillo o el de la concertación con centros privados.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El gasto sanitario dedicado a la concertación de centros privados: Cataluña y Madrid, a la cabeza

Sobre el porcentaje del gasto sanitario dedicado a concertación con centros privados, Cataluña sigue liderando la lista con un 21,7 %, seguida de Madrid con un 11,8 %. Por el contrario, Cantabria (2,9 %) y Comunidad Valenciana (3,4 %) las que menos dedican a este asunto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También se analiza el porcentaje de camas hospitalarias en centros privados. Navarra encabeza esta lista con un 29,61 %, después de Canarias (27,41 %) y Baleares (27,28 %), mientras que Extremadura (4,82 %), Cantabria (5,3 %) y Castilla La-Mancha con un 6,04 % tienen el menor porcentaje.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los madrileños, los que más gastan en seguros privados

El informe además concreta lo que cada español invirtió en un seguro privado, en 2024. Los ciudadanos de Madrid con 376 euros son los que más dinero dedicaron a la asistencia privada, seguidos de los de Baleares con 332; Cataluña con 313 y Aragón con 205, mientras que los que menos fueron Murcia (113 euros), Navarra (118) y Cantabria (119).

En cuanto a los denominados gastos de "bolsillo" -aquellos que no cubre la sanidad pública-, los aragoneses con 659 euros; los gallegos (640), los cántabros (604) y los extremeños (573) son los que más gastaron. Por el contrario, los canarios, murcianos y los baleares, con 366, 386 y 422 euros respectivamente, son los que menos desembolsaron en este aspecto.

Castilla y León (6,4 %) lidera la lista del porcentaje de población que estando cubierta por mutuas elige la atención sanitaria por seguros privados, seguida de Aragón (4,8 %) y Andalucía (4,6 %). En el otro extremo, están País Vasco (1,5 %), Castilla-La Mancha (2,1) y Navarra (2,5 %).