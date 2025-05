Conseguir una cita cuanto antes es el principal motivo para quienes contratan un seguro privado

Oncólogos denuncian presiones para no recetar tratamientos más caros contra el cáncer en la sanidad privada

En España siempre se presume de la calidad de la sanidad pública, pero las familias españolas gastan, cada vez más, en sanidad privada, según un estudio reciente.

El gasto en sanidad privada de las familias ha aumentado un 50% en 20 años y representa ya el 26% del total del gasto sanitario en nuestro país.

Familias con más recursos invierten en su salud 938 euros

Esto se traduce en desigualdad. Las personas con más recursos son las que más invierten en su salud, 938 euros de media y multiplican por más de 3 lo que gastan los más desfavorecidos.

Es la diferencia entre poder acceder o no a servicios que la sanidad pública no cubre, o no cubre en su totalidad, como gafas, lentillas, audífonos, dentista, fisioterapia o psicología.

Y esa desigualdad afecta también a los tiempos de espera porque conseguir una cita cuanto antes es el principal motivo para quienes contratan un seguro privado, que ya son 1 de cada 4 españoles.