09 NOV 2025

Manifestaciones por toda Andalucía ante el "escándalo" de los cribados del cáncer y el "deterioro" de la sanidad

Sindicatos y Mareas Blancas advierten de "la financiación insuficiente y, en parte, progresivamente derivada al sector privado"

SevillaYa hubo concentraciones a principios de octubre, con mensajes como "nuestras vidas no pueden esperar", y también a finales del mes. El "escándalo" de los cribados del cáncer de mama saca a la calle ahora a sindicatos que protestan en las ocho provincias andaluzas por la "grave crisis" de la sanidad.

En la convocatoria de las manifestaciones que tienen lugar este 9 de noviembre, CCOO, UGT y la coordinadora de las Mareas Blancas insisten en que el Servicio Andaluz de Salud sufre "un deterioro generalizado y planificado, con los errores del programa de detección precoz como punta del iceberg".

Recuerdan que lo ocurrido ha ocasionado "consecuencias graves para muchas mujeres". Además, ponen el foco en "el fracaso de la política sanitaria del Gobierno andaluz", por lo que exigen "el mantenimiento de una sanidad pública de calidad para toda la ciudadanía".

También inciden en "la financiación insuficiente y, en parte, progresivamente derivada al sector privado mediante formas de pago actualmente judicializadas por apariencia de irregulares o una Atención Primaria infradotada".

Los organizadores de las protestas mencionan igualmente las "listas de espera inaceptables para consultas con especialistas hospitalarios y para cirugía, así como la opacidad por la no publicación de las demoras en la realización de pruebas diagnósticas".

En el citado manifiesto se señala que "una parte importante de esta grave situación la ocupa el maltrato al que es sometido el personal sanitario: plantillas insuficientes, no cumplimiento de los acuerdos con los sindicatos, precarización creciente del personal...".

"El Gobierno actual carece de ideas para solucionar los problemas"

Entre otras cuestiones, hablan de la "gestión lamentable de las bolsas de trabajo de los profesionales, salarios por debajo de la media nacional y cobro de incentivos retrasado durante más de dos años". Además, creen que los "planes de choque" para solventar los problemas "nacen fallidos".

"El Gobierno actual carece de ideas para solucionarlos, y, cada vez con mayor claridad, se observa que su intención principal es fomentar el desarrollo del sector sanitario privado, y dar lugar a una sanidad para los más ricos y otra, deteriorada, para la mayoría de la población".

Estas concentraciones que comienzan a las 11 horas en Almería (desde la avenida Federico García Lorca hasta el Mirador) y en Córdoba (desde la Delegación de Salud a Gran Capitán). Una hora más tarde lo hacen en el resto de capitales de provincia andaluzas.

Así, a las 12 horas se inician en Sevilla, desde la estación de San Bernardo a San Telmo; en Cádiz, desde la Plaza Asdrúbal hasta la Delegación territorial de Salud; en Granada, en los Jardines del Triunfo; en Jaén, en la Plaza de las Batallas; en Málaga, en la avenida Manuel Agustín Heredia; y en Huelva, en la Delegación territorial de Salud.

"Avanzamos mucho más firmando acuerdos", dice Sanz

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP), ha manifestado que "respeta siempre cualquier movilización o concentración que haga cualquier colectivo", al tiempo que ha subrayado que ofrece "mano tendida" y "voluntad de diálogo con todos los sectores" para alcanzar acuerdos en materia sanitaria.

"Lo que espero es que sepan aprovecharlo porque creo que avanzamos mucho más firmando acuerdos y ofreciendo soluciones que de otra manera", ha agregado Antonio Sanz antes de incidir en que "en todo caso" respeta "todo lo que haga cada cual, y cada cual sabe lo que hace".