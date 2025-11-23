Europa Press 23 NOV 2025 - 18:09h.

Los agentes vieron a la joven paseando por el puente hasta que se subió a la barandilla con intención de saltar a la autopista C-32

BarcelonaDos agentes de los Mossos d'Esquadra evitaron el suicidio de una menor el pasado 10 de noviembre, cuando la localizaron con la intención de saltar sobre la autopista C-32 desde el puente que conecta Tiana y Montgat, en la provincia de Barcelona.

Observaron a la joven paseando por el puente y cómo se subía a la barandilla con las piernas colgando, por lo que actuaron para evitar que se precipitara, según han explicado fuentes de los Mossos este domingo.

Una vez impedida la caída, los agentes tranquilizaron a la chica y llamaron al Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que activó una ambulancia con el servicio de apoyo psicológico.