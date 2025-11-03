Karla Nahir Naomi Robles se suicidó el viernes en Argentina en un directo en TikTok tras recibir amenazas de su novio, ahora detenido

Una joven argentina de 27 años, Karla Nahir Naomi Robles, se quitó la vida durante una transmisión en vivo por TikTok el viernes pasado en la localidad de San Miguel de Tucumán. La víctima había denunciado anteriormente a su novio por episodios de violencia de género y en la transmisión señaló: "Prefiero matarme antes de que él me mate a mí". El hecho ocurrió el pasado 31 de octubre en su domicilio, ubicado en la calle Congreso, alrededor de las 03:20 horas.

La expareja de Karla, a quien han identificado como Diego Zerda, de 33 años, fue detenido por orden de la Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Público Fiscal de Tucumán. Está imputado por instigación al suicidio y también por amenazas simples contra el hermano de la víctima, según fuentes judiciales.

La causa cuenta con pruebas centrales, tal y como recoge 'Infobae': el video de poco más de un minuto, un audio con amenazas al hermano, capturas de conversaciones y testimonios de tres amigas que vieron la transmisión.

Karla fue sometida a violencia física y psicológica: su agresor amenazó con matar a su familia si le dejaba

El expediente indica que, desde 2022, Zerda ejerció violencia física y psicológica durante una relación de cinco años. Entre las amenazas atribuidas al acusado están frases como “estás loca, por eso te internaron, matate de una vez”. Además, le decía que si no volvía con él, era mejor que se matara o él mataría a toda su familia.

Durante la audiencia, el fiscal auxiliar Lucas Manuel Maggio explicó que los hechos ocurrieron poco después de que Zerda fuese internado y medicado en el Hospital Obarrio por adicciones. Posteriormente, el acusado fue evaluado por un forense que determinó que "tiene capacidad de comprender sus actos y dirigir sus acciones".

La fiscalía pidió cuatro meses de prisión preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento; el juez concedió finalmente dos meses de prisión preventiva mientras prosigue la investigación (peritaje de tres teléfonos, pedidos de información a TikTok y Meta, y entrevistas a familiares y allegados).

La madre de Karla, Mirta Robles, ha reclamado establecer medidas y denunciado falta de protección judicial. Aseguró que su hija presentó seis denuncias y ella dos, sin respuestas preventivas, y relató el control y la manipulación que sufrió Karla. Mirta pidió custodia para su familia y expresó temor por su seguridad y la de su hijo, denunciando además que la familia del acusado intentó esconderlo tras las denuncias.