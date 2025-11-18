Redacción Euskadi 18 NOV 2025 - 02:00h.

BilbaoHace tres años se puso en marcha en Euskadi una alerta para detectar personas que están en riesgo de quitarse la vida. Se trata de CISR, el Código Intento Suicidio Reciente. Durante los dos años siguientes, el sistema permitió detectar y atender a más de 2.000 personas, una cifra que se ha disparado hasta superar las 3.000 en los últimos meses.

Así funciona. Se activa en el momento en el que el psiquiatra responsable da el alta hospitalaria al paciente que haya realizado la tentativa de suicidio. Automáticamente, se implementa la alerta en la historia clínica y se comunica al Centro de Salud Mental de referencia y al Consejo Sanitario. Así actúan los bomberos especialistas en suicidios.

Una vez dada el alta, la persona recibe en un plazo de 48 horas una llamada de un enfermero del Consejo Sanitario para conocer su estado y ofrecerle pautas de apoyo. Estas llamadas se repiten a las dos semanas y al mes. Además, Osakidetza le ofrece una cita con un profesional de Salud Mental en un máximo de tres días.

Un suicidio cada dos días

Desde 2022 hasta 2024, en concreto según cifras del pasado mes de febrero, Osakidetza había conseguido detectar y atender a un total de 2.004 personas en riesgo de suicidio desde la implantación del Código Intento Suicidio Reciente (CISR), una de las principales herramientas contempladas en la Estrategia Vasca de Prevención del Suicidio: 564 en 2022, 647 en 2023 y 793 personas en 2024. Una cifra que ha ascendido hasta superar las 3.000 personas, según los datos facilitados por el Gobierno Vasco al periódico El Correo.

La implementación del CISR es una de las medidas contempladas en la Estrategia de Prevención del Suicidio en Euskadi, puesta en marcha en 2019 para reducir la incidencia, prevalencia y el impacto de lo que constituye uno de los principales problemas de salud pública en el mundo, y una prioridad en la agenda del Gobierno Vasco. Se calcula que en todo el planeta una persona se quita la vida cada 40 segundos; en el Estado español, la media es de 10 suicidios al día, mientras que en Euskadi cada dos días se registra una muerte autoprovocada.

Además de la implantación del CISR, se han producido otros avances, como la implicación en la labor preventiva del Consejo Sanitario, la asistencia por parte de Emergencias-Osakidetza a las personas derivadas desde el teléfono 024, la implementación del cribado de prevención de la depresión en adolescentes por parte de Pediatría de Atención Primaria, o la incorporación de la prevención del suicidio en la estrategia de seguridad del paciente, por citar algunas de las actuaciones realizadas

Además, los departamentos de Educación y de Salud han puesto en marcha un plan de prevención e intervención en los centros educativos. Otra de las líneas de actuación previstas en la estrategia es la que ha posibilitado la puesta en marcha por parte de Osakidetza de cursos de formación presenciales y on line, tanto para personal sanitario como no sanitario, ciudadanía en general, y colectivos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, desde las instituciones vascas se han desarrollado acciones de fomento y apoyo a las asociaciones de supervivientes, cuya labor es crucial en este ámbito.