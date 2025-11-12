Alberto Rosa 12 NOV 2025 - 18:40h.

Así lo ha señalado el tío de Sandra y portavoz de la familia, Isaac Villar, minutos antes de la declaración por separado de los progenitores de la menor

El tío de Sandra Peña, a las puertas de la Fiscalía donde declaran los padres de la menor: "El colegio no se ha puesto en contacto con nosotros"

Compartir







Los padres de Sandra Peña, la menor que se suicidó el pasado 14 de octubre en Sevilla, tras presuntamente ser víctima de acoso escolar, han declarado este miércoles ante la Fiscalía de Menores de la capital andaluza. Cuando se cumple un mes del tráfico suceso, los progenitores han pedido una sanción “contundente y ejemplarizante” para el colegio en el que estudiaba.

Así lo ha señalado el tío de Sandra y portavoz de la familia, Isaac Villar, minutos antes de la declaración por separado de los progenitores de la menor, en declaraciones a los medios. “Vienen nerviosos, evidentemente, pero con la tranquilidad de que contarán la verdad; también con malestar, por tener que volver a revivirlo todo”. Este miércoles también estaban citados el director del colegio Irlandesas de Loreto, Francisco Suárez, la jefa de estudios, la orientadora y la tutora de Sandra Peña.

PUEDE INTERESARTE Los padres de Sandra Peña comparecen como testigos este miércoles en la Fiscalía de Menores de Sevilla

Todos ellos han evitado hacer declaraciones a medios, ni a la entrada ni a la salida de las dependencias judiciales e la avenida de la Buhaira. El lunes está previsto que hagan lo propio ante esta Fiscalía las tres menores investigadas por un supuesto caso de bullying.

"La familia se ha sentido siempre muy arropada por la Junta de Andalucía, por la Consejería --Desarrollo Formativo y Formación Profesional--, y muy especialmente por el Defensor del Pueblo", ha añadido el portavoz. "Confiamos plenamente en que la Junta esté a la altura y sea contundente a la hora de tomar esta decisión en la comisión de conciliación para el tema de la sanción administrativa".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En opinión de la familia, "no puede haber otra sanción que no sea la más alta, porque los errores que se han cometido en el centro escolar han provocado la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida: es la lucha nuestra o el hecho de estar aquí también, que es para que esto no se repita".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Para el portavoz de la familia, la única forma de que no se vuelvan a suceder estos casos es que esa sanción sea "contundente y ejemplarizante" para que a ningún centro escolar "se le pase de nuevo por la cabeza no atender a una familia cuando le presentan una situación de acoso en el colegio".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Investigación abierta

El viernes por la tarde, a las 20,00 horas, está previsto que se celebre una misa en recuerdo de Sandra Peña, al cumplirse un mes de su muerte. La eucaristía tendrá lugar en la parroquia de los Dolores del Cerro del Águila, hermandad a la que pertenecía la menor, que el pasado mes de octubre se precipitó a la calle desde el balcón de su vivienda, ubicada en la calle Rafael Laffón, en el entorno de la Carretera Carmona, según recoge Europa Press.

La investigación del caso sigue abierta tras la entrega por parte de la Policía Nacional a la Fiscalía de Menores del informe sobre acoso escolar que, supuestamente, sufrió la joven sevillana en el centro en el que cursaba sus estudios.

Al respecto, el Ministerio Público mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.