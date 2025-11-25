María José recuerda que ese día Kira volvió a casa “con un ataque de ansiedad y diciendo que no merecía vivir"

El mensaje que un compañero envió a Kira días después de que se suicidara con 15 años por el acoso escolar que sufría: "Muere"

BarcelonaLa vida de los padres de Kira se paralizó el día que su hija se quitó la vida por el acoso escolar que sufría. Desde entonces, usan las redes sociales para denunciar todo lo que su pequeña tuvo que sufrir en el colegio Manyanet Sant Andreu de Barcelona. Su madre, María José López, asegura que ella “no fue solo víctima de acoso escolar, sino que también lo fue de maltrato docente”.

María José López narra lo que su hija sufrió con el profesor de religión: “Cuando se encerró a solas con ella en su despacho le dijo ‘si alguien se entera de esto, te llevaré al teatro del colegio y le diré a todos tus compañeros y amigos que eres mala persona”.

“Kira suplicó perdón cuando el profesor volvió a encerrarse a solas con ella", señala su madre

La madre de Kira afirma que ese profesor “quería castigarla a ella sola por algo que había hecho toda la clase”: “Kira suplicó perdón cuando el profesor volvió a encerrarse a solas con ella tres días después, pero él le dijo ‘¿si matas a alguien, también le pides perdón?”.

María José recuerda que ese día Kira volvió a casa “con un ataque de ansiedad” y diciendo: “Soy mala persona y no merezco vivir porque no tengo perdón”. La madre de la menor destaca que el colegio Manyanet Sant Andreu de Barcelona “se negó a aplicar el protocolo de maltrato a pesar de que las instituciones así lo pidieron”.

Anuncia una querella criminal contra el profesor de religión

Ella asegura que interpondrán una denuncia criminal contra el profesor de religión por la forma en la que trató a su hija: “El colegio irá a juicio por su responsabilidad civil, pero ya anunciamos que también presentaremos en breve una querella criminal contra este profesor de religión que además es coordinador de etapa, responsable de ‘convivencia’ y subdirector del colegio”.

Y hace otra petición. “Si las instituciones no pueden o no quieren proteger a los menores, lo haremos nosotros en los tribunales. También pedimos la retirada del concierto económico al colegio”, resalta María José, quien subraya que “el abuso de autoridad, las coacciones y las amenazas a menores no pueden estar subvencionadas con dinero público”.

La madre de la pequeña finaliza su publicación con un claro mensaje: “El miedo silenció a Kira, pero nosotros no nos vamos a callar”.