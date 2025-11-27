Álex Aragonés 27 NOV 2025 - 17:38h.

CSIF lamenta que el Govern "prioriza" la depilación láser en las prisiones "mientras persisten graves carencias sociales y penitenciarias"

La entrada de máquinas de depilación láser tiene como objetivo "garantizar los derechos de los internos trans e intersexuales"

Barcelona"Depilando derechos e ignorando problemas". Así denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) la gestión del Govern de la Generalitat de Cataluña, que "prioriza" la depilación láser en las prisiones "mientras persisten graves carencias sociales y penitenciarias".

Según el sindicato, el Departamento de Justicia y el Departamento de Igualdad y Feminismos "sigue impulsando medidas e instrucciones que no responden a las necesidades reales y urgentes del sistema penitenciario catalán". La última de ellas que ha generado controversia es la autorización de entrada de máquinas de depilación láser en los centros, "con el objetivo de garantizar los derechos de los internos trans e intersexuales".

Según la instrucción de la Subdirección General de Programas de Rehabilitación y Sanidad, esta medida forma parte del despliegue de protocolos específicos para colectivos LGTBIQ+ dentro de las prisiones. Pese a ello, desde CSIF consideran que esta actuación “evidencia una mala gestión de prioridades, teniendo en cuenta la situación del sistema penitenciario y de muchos servicios sociales del país".

Los presos heterosexuales, "los grandes olvidados"

"Con la misma lógica, para evitar discriminar a nadie, debería ampliarse este derecho depilatorio a todos los internos: personas de género fluido, agénero, bigénero, demiboy, demigirl, genderqueer…", denuncia CSIF que también se ha referido a los presos heterosexuales, "los grandes olvidados de las políticas de género" y que "también merecen piernas suaves, torsos de seda y, si corresponde, una depilación brasileña con acabados de precisión quirúrgica”.

Por ello, el sindicato denuncia el "contraste" entre la inversión en "derechos exóticos", mientras los "derechos básicos" de los trabajadores penitenciarios "continúan atascados en una lista de espera infinita" con "condiciones laborales precarias, falta de personal, infraestructuras degradadas y problemas sanitarios recurrentes que no reciben el mismo entusiasmo presupuestario".

“No se pueden priorizar servicios cosméticos mientras no se resuelven cuestiones esenciales de seguridad, higiene y dignidad laboral”, culmina la central sindical, que exige al Govern una "reordenación inmediata de prioridades" y que "se centre en garantizar primero" los derechos fundamentales y las condiciones "adecuadas" dentro de los centros penitenciarios. “La reinserción no depende de máquinas de depilación láser, sino de un sistema penitenciario dotado de recursos, personal e infraestructuras dignas”.