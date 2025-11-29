Un hombre se ha dado a la fuga tras circular en dirección contraria y chocar contra un autocar en Girona

Las 41 personas que viajaban en el autobús han resultado ilesas, según ha informado Mossos

Compartir







AiguavivaLos Mossos d'Esquadra buscan a un hombre que ha provocado un choque frontal con un autocar, sin provocar heridos, al circular en dirección contraria por la AP-7 a la altura de Aiguaviva, Girona.

El incidente ha tenido lugar a las 4.37 horas de la madrugada de este sábado y las 41 personas que viajaban en el autobús han resultado ilesas, según ha informado Mossos.

El hombre huyo tras el accidente

Al parecer, el hombre ha huido a pie del lugar de los hechos y se ha abierto una investigación para localizarlo y esclarecer los hechos.

Según informan desde 'El Periódico', los ocupantes del autobús tuvieron que ser "trasladados a una área de servicio cercana al lugar del accidente".

Además, la compañía de autobuses en la que viajaban les tuvo que proporcionar un transporte alternativo para llegar a su destino.