La víctima mortal iba de copiloto, el conductor de 26 años también resultó herido leve pero ya tiene el alta hospitalaria

Los bomberos tuvieron que excarcelar a la mujer tras el choque con el pilar de un puente en la avenida Alfonso Molina

A CoruñaUna joven de 20 años ha fallecido a consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de tráfico registrado en A Coruña, concretamente en la Avenida de Alfonso Molina. La víctima mortal, que iba de copiloto, tuvo que ser excarcelada por los bomberos debido al violento choque con un pilar de hormigón de un puente a la altura de San Cristóbal.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso en torno a las 23:45 y trasladaron con rapidez a la mujer al Hospital Universitario de A Coruña. Entró muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos con un traumatismo craneoencefálico severo, lesiones que le provocarían horas después su muerte.

El conductor del vehículo, un varón de 26 años, también tuvo que ser atendido por heridas leves, aunque a lo largo del día ya había recibido el alta hospitalaria. Perdió el control del coche en una curva y se estrelló contra una de las columnas del viaducto. El turismo viajaba por el carril izquierdo en dirección salida de la ciudad por una de las principales arterias de la ciudad herculina.

El automóvil, un Seat Ibiza, visible horas después del accidente en la mediana de la calzada, quedó totalmente destrozado en la parte derecha, la que ocupaba el copiloto. La Policía ya ha abierto una investigación para conocer los detalles del suceso. La víctima habría recibido el impacto al haber superado el vehículo el quitamiedos y estrellarse con el pilar de hormigón, elemento que, según los servicios de emergencias presentes, resultó fatal.

Por el momento se desconocen con claridad las causas, el cuerpo policial realizó en el lugar de los hechos las comprobaciones necesarias y descartan la influencia de las condiciones meteorológicas como una circunstancia clave, ya que la vía estaba seca. Tampoco se trata de un punto en el que habitualmente se produzcan accidentes.

Analizan ahora la velocidad a la que iba el vehículo, que presuntamente derrapó antes de la colisión. Se trata de una zona limitada a 80 km/h, que a pesar de soportar un ir y venir incesante de vehículos a las horas centrales del día, a esa hora de la noche no suele tener excesivo tráfico. La virulencia del choque apunta a la velocidad como una de las posibles causas.

La velocidad, clave en los accidentes mortales

Según datos de la DGT, 1 de cada 4 accidentes mortales tienen como causa el exceso de velocidad. Las fuerzas y cuerpos de seguridad realizan controles exhaustivos en nuestras carreteras para evitar estas prácticas. Precisamente, en la tarde de ayer, la Guardia Civil hacía pública la investigación a un vecino de A Coruña por un delito contra la seguridad vial al circular a 181 km/h en una zona limitada a 90km/h, en la carretera VG-15 (Baio - Santa Irene) en la comarca de Ferrol, el pasado 19 de noviembre.

Ni las condiciones climatológicas adversas que azotaban la zona permitieron que la conducta del investigado no fuese castigada tras ser detectado por un radar. En un primer momento fue imposible para los agentes, dar alcance al vehículo e identificar al conductor por las fuertes lluvias. Tras las comprobaciones pertinentes del Grupo de investigación y análisis de tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Galicia, finalmente dieron con el autor de los hechos, investigado no detenido, por un presunto delito contra la seguridad vial.

Se enfrenta a una pena de prisión de tres a seis meses o a una multa de seis a doce meses, que puede ser sustituida por trabajos en favor de la comunidad de entre 31 y 90 días. Además de la retirada del permiso de conducir en una duración superior a un año e inferior a cuatro años.