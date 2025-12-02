Redacción Cataluña 02 DIC 2025 - 13:17h.

Los agentes han realizado 20 entradas y registros en municipios de Barcelona y Tarragona

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra, junto a la Policía Nacional, ha llevado a cabo este martes una operación en distintos puntos de Barcelona y Tarragona contra la organización criminal Trinitarios, implicada en varios robos con violencia e intimidación y relacionada con el tráfico de drogas.

El dispositivo ha empezado de madrugada y ha contado con la presencia de más de 300 efectivos, en un golpe que ha culminado con 15 personas detenidas y una veintena de entradas y registros en Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cubelles y Salou.

Los agentes han intervenido desde armas de fuego, armas blancas y drogas a dinero en efectivo, material informático y telefonía móvil. La investigación ha estado liderada por agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Sur de los Mossos y ha contado con el apoyo del Grupo Especial de Intervención (GEI), la Brigada Móvil (Brimo), el Área Regional de Recursos Operativos (Arro), la Unidad Canina y de Drones, la unidad científica y la unidad de seguridad ciudadana, entre otros.

Bajo secreto de sumario

A fin de gestionar todo el dispositivo, han establecido un centro de coordinación con los máximos mandos de la División de Investigación Criminal de Mossos d'Esquadra y de la Policía Nacional en una investigación que está bajo secreto de sumario.