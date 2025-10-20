La Policía Nacional detiene en varias operaciones a 15 trinitarios, entre ellos a dos menores, por secuestrar personas y obligarles a sacar dinero del cajero

Desarticulan el Coro de los '4 chorros', una de las células más violentas de los Dominican Don't Play en Madrid: once detenidos

La Jefatura Superior de Policía Nacional ha comunicado la detención de una quincena de jóvenes, entre ellos dos menores de edad, todos ellos miembros de la banda latina de los Trinitarios. Estaban acusados de secuestrar personas a las que llevaban a pisos okupas en el distrito Moncloa-Aravaca, en Madrid. Les retenían y les amenazaban para después obligarles a sacar dinero de cajeros automáticos que les robaban.

Esta detención se produjo durante la noche del jueves al viernes de la semana pasada. La policía recibió una alerta por parte de un amigo que se encontraba retenido en un piso de la calle Artajona. Al comprobar la veracidad de la denuncia, los agentes se trasladaron hasta la ubicación del piso en el que supuestamente se encontraba retenido el joven y allí encontraron a cuatro personas más.

El resto de personas negaron haber estado secuestrados. En ese momento apareció un hombre asegurando que su hijo se encontraba en el lugar en contra de su voluntad. Debido a las coincidencias, los agentes accedieron al interior de la vivienda y efectivamente encontraron al hijo del denunciante.

Secuestraban a las víctimas en un coche de alquiler

Además de poner en libertad a la víctima que se encontraba en el piso, detuvieron a once personas, acusándolas de un delito de detención ilegal. Horas después, a las cuatro de la mañana, la policía realizó una segunda intervención después de que otra persona consiguiese escapar y alertase de que había sido secuestrado a bordo de un coche de alquiler que puso rumbo a la calle Pablo Iglesias.

Hicieron lo mismo con otros detenidos con los que iniciaron un forcejeo. Cuando la policía acudió a la vía pública donde le indicó la persona que dio el aviso, detuvieron a otros tres implicados en la trama. Gracias a una investigación que abrieron en torno a los hechos que ocurrieron, lograron determinar que pertenecían al grupo de los Trinitarios.

Las víctimas eran trasladadas también a cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo con sus tarjetas y luego entregarlos a los sospechosos. Fuentes policiales han señalado que al menos hay dos menores entre los implicados, que en gran parte son de origen sudamericano o de Marruecos.