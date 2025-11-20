Alerta policial en Madrid: los Dominican Don’t Play preparaban una emboscada contra los agentes en La Latina

La Policía refuerza la seguridad de sus agentes tras recibir el aviso de una emboscada que planeaban los Dominican Don’t Play

15 trinitarios fueron detenidos en Madrid hace varias semanas por secuestrar personas y obligarles a sacar dinero del cajero

La Policía Nacional ha emitido una alerta interna de máxima preocupación tras recibir información sobre un posible ataque contra agentes destinados en la comisaría del distrito de Latina, en Madrid. La advertencia procede de un confidente que asegura haber presenciado conversaciones entre miembros de la banda Dominican Don't Play (DDP), en las que supuestamente preparaban una emboscada.

Según el aviso, el plan consistía en realizar una llamada falsa al 091 para atraer a una patrulla a una calle de Carabanchel y agredir a los agentes a modo de represalia por recientes detenciones efectuadas contra miembros del grupo, que llevan meses produciéndose.

La Policía considera esta información “muy fiable”, ya que el informante ha ofrecido en otras ocasiones datos que permitieron evitar enfrentamientos entre bandas rivales, como los Trinitarios.

Los investigadores señalan a siete integrantes de la banda considerados especialmente peligrosos. Todos ellos tienen antecedentes por delitos como robos con violencia, intimidación, lesiones, amenazas, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas. Además, todos figuran en las bases de datos policiales y son de ascendencia dominicana, con DNI español.

Entre ellos destaca un rapero de 27 años al que los agentes vinculan con una canción en la que se alude a un asesinato ocurrido meses atrás en una discoteca de Fuenlabrada, donde un joven dominicano fue tiroteado en un acto de venganza. En el vídeo, junto al cantante aparecen dos menores que fueron detenidos y acusados por aquel crimen.

La Policía mantiene activa la alerta mientras continúa investigando la veracidad total del plan y reforzando la seguridad en la zona.