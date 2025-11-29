Encuentran el cadáver de Javier Aurelio, un hombre de 50 años desaparecido, en una poza del Pirineo aragonés

El cadáver se encontraba en el interior de un vehículo que estaba sumergido en un barranco del Pirineo aragonés

La Guardia Civil de Huesca ha hallado este sábado el cuerpo sin vida de una persona desaparecida el pasado lunes 24 de noviembre. El cadáver se encontraba en el interior de un vehículo que estaba sumergido en un barranco del Pirineo aragonés.

El dispositivo desplegado para dar con el paradero de Javier Aurelio F.T., de 50 años, ha permitido su localización a las 13.00 horas de este sábado dentro de un vehículo sumergido en una poza del Barranco Boca del Infierno, en Hecho (Huesca).

El cadáver de Javier Aurelio, trasladado al Instituto de Medicina Legal de Huesca

Los agentes han procedido a la extracción del cadáver en una tarea en la que han participado también el personal de Unidad Aérea, GEAS, GREIM y Seguridad Ciudadana.

Posteriormente el cuerpo ha sido trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Huesca.