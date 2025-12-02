María Ángeles acudió al domicilio de su expareja para recoger a la mascota que ambos compartían tras su separación

Las hijas de la mujer asesinada por su marido en Torrejón, Madrid, estaban en casa de sus abuelos

MadridMaría Ángeles, de 45 años y asesinada presuntamente por su exmarido este domingo en Torrejón de Ardoz (Madrid), es la víctima mortal número 41 por violencia de género en lo que va de 2025 y la número 1.336 desde que comenzó a elaborarse la estadística de feminicidios en el ámbito de la pareja en 2003.

María Ángeles era madre de dos chicas de 13 y 17 años. Con ellas, son 22 los menores que han quedado huérfanos por la violencia de género en lo que va de año, 491 desde 2013.

La pareja estaba en trámites de separación

El crimen machista ocurrió sobre las diez de la noche de este domingo. La mujer recibió varias puñaladas, una de ellas en el cuello, por parte presuntamente de su pareja. Los servicios de emergencias y la Policía Nacional primero encontraron el cadáver del hombre, que se había precipitado desde el edificio del número 2 de la calle del Reino Unido, en la localidad de Torrejón de Ardoz. Después, en el interior del domicilio, encontraron el cadáver de la mujer.

Según las llamadas al 091, varios vecinos alertaron de que antes de arrojarse al vacío el hombre, de nacionalidad española, como la mujer, y de 44 años, había amenazado con matar a sus hijas y quitarse la vida

La pareja estaba en trámites de separación y desde hacía dos meses ella vivía en casa de su madre con sus dos hijas. El domingo, María Ángeles acudió al domicilio de su expareja para recoger a la mascota que ambos compartían tras su reciente separación.

Según fuentes de la investigación, en 2021, María Ángeles entró en el sistema VioGén después de que un testigo denunciara cómo había sido agredida por su pareja. Tras la llamada del testigo, el caso se introdujo en VioGén y se aplicó el llamado "protocolo cero". Es decir, las fuerzas de seguridad iniciaron las gestiones pertinentes para recabar toda la información disponible. No obstante, la mujer no quiso presentar denuncia contra su pareja ni tampoco declarar.

El caso, valorado de riesgo bajo, quedó inactivo en el sistema al cabo de los meses.

Ayuda contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.