El entorno de Rocco se centra en una persona y afirman que sabe lo que le pudo pasar

Aparece el cadáver de Rocco Amato cerca de un hotel de Barcelona: habrían movido y manipulado el cuerpo del italiano

BarcelonaLa policía catalana continúa investigando las extrañas circunstancias de la muerte del joven italiano de 29 años, Rocco Amato, tras localizar su cadáver cerca de un hotel de la zona del Exaimple de Barcelona.

La familia y amigos habían denunciado a las autoridades su desaparición después de que no dieses señales desde el pasado domingo 23 de noviembre.

Tras numerosas especulaciones sobre la muerte de Rocco, donde algunos medios italianos hablaban de caída accidental desde la terraza del hotel hasta la implicación de terceras personas, la familia ha roto su silencio.

Rocco se encontró con una persona que había tenido problemas previos

Al parecer Rocco había acudido a la Ciudad Condal invitado por un amigo para ir a un evento, pero la familia asegura a Metrópoli que “no era su amigo, era una persona con la que había tenido problemas previos y con quien discutió en junio por temas de dinero”.

El entorno de Rocco se centra en esa persona y afirman que sabe lo que le pudo pasar al joven italiano.

Además, están convencidos que el sospechoso le ofreció drogas a Rocco en un piso del centro de Barcelona que terminaron consumiendo, pero algo salió mal.

Rocco llamó a su madre angustiado “asegurando que tenía la cabeza ardiendo”. Durante la conversación telefónica con su madre, que duró más de dos horas, la mujer escuchó como el joven discutía con otra persona y le terminaron expulsando del piso.

Las cámaras de seguridad grabaron la huida

El joven italiano se dirigió al hospital para ser atendido siguiendo los consejos de su madre, pero pocos minutos después de que lo ingresaran salió corriendo.

Las cámaras de seguridad del centro grabaron a Rocco nervioso salir corriendo con el móvil en la mano mientras miraba hacia atrás, “parecía que alguien lo perseguía”, asegura la familia.

En la huida el italiano tropezó y cayó por la rampa de un parking que se encontraba a 11 metros de altura, una caída a la que no pudo sobrevivir.