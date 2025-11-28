Redacción Cataluña 28 NOV 2025 - 11:48h.

La familia de Amato y sus amigos habían denunciado horas antes su desaparición en Barcelona al no contestar a los mensajes ni a las llamadas

Desaparecidos en España en 2024: 26.345 denuncias al año, el 95 % resueltas y una APP de búsqueda

Compartir







BarcelonaLos Mossos d'Esquadra investigan las extrañas circunstancias de la muerte del joven italiano de 29 años, Rocco Amato, tras localizar su cadáver cerca de un hotel de la zona del Exaimple de Barcelona. La policía estaba tras su pista ya que su familia y amigos habían denunciado su desaparición el pasado domingo 23 de noviembre. La localización de su cuerpo horas después ha abierto muchos interrogantes sobre el motivo de su muerte.

Rocco era natural de la localidad de Francolise, en la provincia de Caserta, y llevaba varios meses residiendo en la ciudad condal a donde había llegado para establecerse y buscar nuevas oportunidades, tras viajar por varios países centroeuropeos donde había llegado a registrarse en los servicios consulares de su país.

PUEDE INTERESARTE Secuestran a un hombre a punta de pistola, lo torturan y lo abandonan herido en un bosque en Badalona

Una muerte en extrañas circunstancias

Sin embargo, su desaparición generó una rápida movilización entre amigos y familiares, quienes comenzaron a difundir su imagen y a solicitar información en redes sociales, temiendo lo peor, según informa El Mundo.

La investigación policial se activó de inmediato tras la denuncia, y las autoridades comenzaron a rastrear las últimas pistas conocidas sobre su paradero. Según fuentes policiales la víctima había sido visto por última vez en el distrito del Eixample, donde residía en un apartamento. Desde ese momento, las investigaciones se centraron en determinar qué ocurrió en sus últimas horas en Barcelona y qué pudo haber llevado a su desaparición y posterior fallecimiento.

PUEDE INTERESARTE Detienen a un hombre acusado de apuñalar y dejar herido leve a un trabajador de un banco en Tarragona

La policía no ha informado del día y la hora en el que fue encontrado el cadáver, aunque, en un principio, todo parece indicar que el óbito ocurrió la misma noche del domingo y que está fue accidental.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las autoridades han solicitado cautela y mantienen el máximo hermetismo sobre las circunstancias exactas del suceso. La policía ha practicado la autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte y ha revisado las imágenes de las cámaras de vigilancia para analizar los movimientos del joven en las horas previas a su fallecimiento. Además, se investiga la posible manipulación del cuerpo o desplazamiento posterior, dado que en algunos indicios preliminares se ha mencionado la hipótesis de que el cadáver pudo haber sido desplazado tras la caída, aunque esta línea de investigación aún está en desarrollo.

La familia de Rocco ha solicitado respeto y paciencia mientras las autoridades trabajan para esclarecer los hechos y determinar las causas exactas de su fallecimiento. La investigación sigue abierta, y se espera que en los próximos días se puedan ofrecer más detalles sobre las circunstancias que rodearon la trágica muerte del joven italiano en Barcelona.