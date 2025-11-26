El presunto agresor podría padecer una patología psiquiátrica

Detenido por maltratar y retener en casa a su mujer desde hacía cuatro meses en Corbera, Barcelona

TarragonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 31 años por presuntamente apuñalar y dejar herido leve a un trabajador de una entidad bancaria de Salou (Tarragona). Según ha avanzado 'Diari de Tarragona', los hechos han sucedido cerca de las 14:45 horas en una entidad de la vía Roma del municipio tarraconense.

La Policía catalana ha detenido al presunto agresor, que padece una posible patología psiquiátrica, en el municipio tarraconense. El herido ha sido trasladado en estado leve al hospital por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y no se teme por su vida.

Se presentó en la oficina con un arma blanca

El presunto agresor se ha presentado en la oficina de la vía Roma con un arma blanca, al parecer una navaja, y ha subido a las oficinas donde se encuentran los responsables del banco. Tanto los Mossos como la Policía Local de Salou se han desplazado al lugar de los hechos tras recibir el aviso.

La calle se ha cortado a la altura del número nueve y se ha perimetrado la zona. El hombre ha sido acusado de un delito de lesiones graves o tentativa de homicidio aunque todavía se desconocen los delitos que se le imputarán. Los Mossos d’Esquadra mantienen abierta una investigación para esclarecer los hechos.