Los contenedores se utilizarán como puntos de alimentación: "Lo ideal sería que no haya colonias, significaría que todos los gatos tienen casa"

La realidad de los animales callejeros: "Los gatos caseros abandonados no sobreviven más de 6 meses"

BarcelonaEl punto limpio de Viladecans (Barcelona) ha transformado cuatro contenedores en nuevos refugios para gatos comunitarios, que a partir de ahora tendrán un lugar habitable para las colonias felinas del municipio catalán.

La iniciativa se enmarca en la jornada festiva que el consistorio llevó a cabo el pasado sábado 29 de noviembre, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estos felinos, que tendrán como nuevo hogar unos contenedores que han pasado por un proceso creativo de pintura y decoración.

Estos embalajes grandes forman parte de una prueba piloto del Ayuntamiento de Viladecams, que los situará en La Riera, "un espacio donde hay mucha concentración de gatos, entre 36 y 40 felinos a lo largo de un kilómetro". Por ahora, se utilizarán como puntos de alimentación y de refugio para los gatos comunitarios.

"No es lo mismo que estén en zonas más agrarias o en medio de la ciudad"

Actualmente, el consistorio está llevando a cabo un estudio de todas las colonias, que en el municipio catalán cuenta con un total de 43, para ver cuáles son sus necesidades, así como el número de individuos y su ubicación: "No es lo mismo que estén en zonas más agrarias o en medio de la ciudad".

Algunas de las actuaciones que el Ayuntamiento de Viladecans lleva a cabo en relación con las colonias felinas son la aplicación del método CER (captura-esterilización-retorno), la atención veterinaria para los gatos comunitarios en casos de urgencias y las desparasitaciones.

Asimismo, está previsto durante el primer trimestre de 2026 que los gatos callejeros también estén vacunados y con microchips, para dar respuesta al cumplimiento de la nueva Ley de Bienestar Animal: "Al mismo tiempo, esto ayudará a tener más control de las colonias y poder facilitar formación a las personas voluntarias que las cuidan".

"Dignificar" los gatos comunitarios

Una iniciativa con la que esperan "dignificar de forma progresiva" cada uno de los espacios donde habitan gatos comunitarios, "teniendo en cuenta las particularidades de cada sitio e intentando conciliar el entorno con la existencia de estos puntos".

Para ello ponen en marcha este tipo de prácticas cívicas que fomentan la higiene en los espacios, pero también el bienestar animal. "Lo ideal es que Viladecans fuese un municipio donde no haya colonias de gatos, ya que esto significaría que todos los gatos tienen casa y no deben vivir en la calle", culminan desde el consistorio sobre un proyecto que busca darles a los animales "la mejor vida posible".

Pintura, chocolatada y concierto

Los contenedores convertidos en refugios fue una de las actividades principales que se llevaron a cabo en la jornada festival celebrada en el punto limpio de Viladecans, donde la gente, dividida en dos equipos, participaron en el proceso de pintura y decoración "muy creativo", aliando el reciclaje con el bienestar animal.

Un día en el que también dio pie a disfrutar de una buena chocolatada, realizar talleres de entidades protectoras y fotoferia de adopción, y de un concierto para culminar el día dedicado a los gatos comunitarios.