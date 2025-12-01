Unidades caninas peinan la zona en busca de posibles animales muertos para retirarlos y analizarlos

El transporte de mercancías se siente señalado "sin pruebas" por el brote de peste porcina

Más de 400 efectivos trabajan en la sierra de Collserola, en Barcelona, para intentar controlar el brote de peste porcina africana. Mossos d'Esquadra, Agentes Rurales, Guardia Urbana de Barcelona, Protección Civil o la UME están desplegados por la zona para revisar palmo a palmo, evitar que algún jabalí pueda escapar de los 20 km que se han perimetrado y para que no entren en la zona de granjas. Informa en el vídeo Carol Gramunt.

De momento, se ha confirmado la muerte de dos jabalíes infectados y hay otros ocho ejemplares sospechosos que están siendo aún analizados. La causa podría estar en un bocadillo contaminado. Se confirma la muerte de dos jabalíes infectados y hay otros ocho ejemplares sospechosos que están siendo aún analizados.

La causa podría estar en un bocadillo contaminado. Agentes rurales rastrean con la ayuda de drones cada palmo de la sierra de Collserola, donde aparecieron los dos jabalíes infectados. En tierra, unidades caninas peinan la zona en busca de posibles animales muertos para retirarlos y analizarlos. Lo más importante ahora es contener la expansión de la enfermedad.

El virus es capaz de sobrevivir en la suela de los zapatos

La peste porcina es una enfermedad muy vírica. “Provoca altas mortalidades. La supervivencia de este virus puede ser meses, incluso años. Es muy resistente, muy estable y por lo tanto es importante limitar el contacto”, explica Carles Vilalta, veterinario y epidemiólogo del IRTA-CRESA. Por eso se han acotado dos perímetros en la zona de mayor riesgo y se ha prohibido el acceso.

“Nos dijeron ‘atención, hay que poner señalización, que no entre nadie a los bosques’”, recuerda. Los especialistas que participan en la búsqueda tienen que desinfectarse al salir de la zona. También los vehículos, porque el virus es capaz de sobrevivir en la suela de los zapatos, en los neumáticos y por supuesto, en la comida.

Los restos de un bocadillo contaminado que alguien pudo tirar es la principal hipótesis del origen del brote. “Puede ser un embutido en mal estado en una zona donde pasan muchos camiones y áreas de servicio”, señala Óscar Ordeig, consejero de Agricultura de Cataluña.

El virus no es peligroso para los humanos. "No es capaz de producir ningún tipo de fenómeno o enfermedad en las personas", señala Juan José Badiola, catedrático de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza.

El virus no ha afectado a ninguna granja porcina. Y está totalmente descartado que se transmita a humanos. Por eso, lo que más preocupa es que salte a las granjas por el impacto económico para el sector.