Aplican la amnistía a tres jóvenes condenados a prisión en Barcelona

El TSJC ha amnistiado a tres jóvenes, que afrontaban penas de hasta cinco años de cárcel por atacar a los participantes de una manifestación

Enfermeras protestan en Barcelona para denunciar la privatización de la sanidad: "Los recortes matan"

Compartir







El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha amnistiado a tres jóvenes, que afrontaban penas de hasta 5 años de cárcel, al concluir que la manifestación convocada en Barcelona en 2018 por el sindicato policial Jusapol, a cuyos participantes atacaron con patadas, puñetazos y empujones, no sólo pedía mejoras salariales, sino que homenajeaba a los agentes del 1-O.

Así lo ha acordado la sección de apelaciones de la sala civil y penal del alto tribunal catalán en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en que revoca la decisión de la Audiencia de Barcelona, que el pasado 10 de junio rechazó aplicar la ley de amnistía a los tres jóvenes, al considerar que con sus actos no pretendían reivindicar, promover o procurar la independencia. Por el contrario, el TSJC da la razón a los tres acusados, representados por el colectivo Alerta Solidària, y sostiene que "no existe duda alguna" de que la manifestación de Jusapol estaba vinculada al referéndum del 1-O, por lo que los hechos son amnistiables.

PUEDE INTERESARTE Tensión y cargas en Barcelona durante las protestas por la huelga general por Palestina

"La convocatoria (de Jusapol) no solo era para la reivindicación salarial, sino también como homenaje a los agentes que habían intervenido en el dispositivo policial constituido para impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017", afirma el TSJC en su auto, que se puede recurrir ante el Supremo. En este sentido, apunta que la fecha escogida para la manifestación de Jusapol, el 29 de septiembre de 2018, dos días antes del primer aniversario del 1-O, demuestra que en la convocatoria "primaba" el objetivo de homenajear a los policías que trataron de evitar el referéndum.

Un cuarto acusado no se adhirió a la petición

Según el TSJC, los acusados mostraron su apoyo al referéndum del 1-O y a los entonces presos del 'procés', ya que consideraron que la protesta convocada por Jusapol era "una provocación". Los tres independentistas solicitaron la amnistía cuando la causa ya estaba pendiente de celebración del juicio, para el que no se llegó fijar fecha.

PUEDE INTERESARTE El mundo universitario y docente vuelve a echarse a la calle en apoyo de Palestina en Madrid y Barcelona

Un cuarto acusado en este procedimiento no se adhirió a la petición de amnistía planteada por los abogados de Alerta Solidària, por lo que ahora la tendrá que reclamar por su cuenta. Los hechos ocurrieron tras una multitudinaria concentración convocada por las asociaciones de Policías Nacionales y Guardias Civiles (Jusapol) en Barcelona el 29 de septiembre de 2018, con el doble objetivo de reivindicar la equiparación salarial y de homenajear a los agentes que actuaron contra el referéndum independentista.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una vez finalizada la protesta, cuando los Mossos d'Esquadra que protegieron la concentración se retiraron y varios de los participantes se dirigían al autocar que les esperaba para llevarles a sus destinos, un grupo de personas, entre los que se encontraban los acusados, según la Fiscalía, arremetieron contra ellos y les propinaron patadas, puñetazos y empujones, causándoles lesiones. Según la Fiscalía, los acusados también insultaron a los participantes en el acto de Jusapol con gritos como "españoles de mierda", "fascistas", "os vamos a matar" y "no vais a salir vivos de aquí".