Incidentes en las manifestaciones por la Flotilla: dos detenidos y 14 mossos heridos en Barcelona y cargas en Madrid

Miles de estudiantes han vuelto a salir por segundo día consecutivo a las calles de Barcelona movilizados por los sindicatos de educación para reclamar el fin del "genocidio" palestino a manos de Israel y para protestar por el asalto a la Global Sumud Flotilla.

"Gaza, no estás sola", "Generalitat, basta de complicidad", "Israel asesina, Europa patrocina", "Boicot a Israel" y "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá" han sido las proclamas más escuchadas entre los participantes, ataviados con banderas y pañuelos palestinos.

En varias de las pancartas lanzaban también mensajes como "Stop killing children", "Contra el imperialismo genocida, Palestina libre" o "Que el sufrimiento ajeno no me sea indiferente".

Eduard Creus, portavoz del Sindicat d'Estudiants, ha puesto en valor "la lucha unitaria" estudiantil y que se haya hecho "gran seguimiento" del lema: "Si tocan la flotilla, vaciamos las aulas".

Creus ha explicado que tras esta marcha se sumarán esta tarde a la movilización prevista por Palestina y este sábado a la gran manifestación convocada por más de 500 entidades, sindicatos y organizaciones.

Cierre de facultades

Lejos de plaza Universitat, en los campus de la UB y de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), los estudiantes han cerrado accesos para evitar que puedan entrar profesores y estudiantes a las aulas, con el fin de lograr que la huelga sea completa.

También ha habido encierros de estudiantes desde primera hora en diferentes facultades de toda Cataluña.

Para esta jornada también está convocada una huelga de profesorado de escuelas e institutos, aunque solo participa la CGT, sindicato que es minoritario en el sector.

Sigue la acampada de Drassanes

La acampada en solidaridad con Gaza y en defensa de la Global Sumud Flotilla, que se instaló ayer jueves cerca del World Trade Center de Barcelona, ha amanecido este viernes tras su primera noche con unas 30 tiendas de campaña y la intención de ser "permanente".

Así lo ha afirmado en declaraciones a EFE una de las portavoces del Movimiento de Apoyo a la Flotilla, Judit Piñol, que ha cifrado en unas 120 las personas que han dormido al lado de la plaza de La Carbonera, a los pies del Puerto de Barcelona, una infraestructura rodeada de polémica porque en ella han atracado barcos que, presuntamente, transportaban material militar a Israel.

La organización de esta acampada prevé establecerse "permanentemente" hasta, como mínimo, el 15 de octubre, cuando hay convocada una huelga por parte de CC.OO. y UGT a favor de Palestina.

Según ha explicado uno de los miembros de la organización de la acampada a Europa Press, este jueves por la noche se celebró una asamblea de todos los asistentes para organizar el espacio, que cuenta con diversas carpas donde realizan tareas concretas.

Concretamente, en el espacio hay una veintena de tiendas de campaña y un punto de bienvenida para explicar a la ciudadanía los motivos por los cuales acampan; también se ha ubicado una carpa para la gestión comunicativa, donde preparan la comunicación en redes para futuras concentraciones, así como un puesto de comida popular y otro de sanitario.

Protesta propalestina en la educación madrileña

En la Comunidad de Madrid, los sindicatos han cifrado en más de un 37,6% el seguimiento del paro educativo de este viernes por "el derecho a denunciar el genocidio en Palestina" en los colegios madrileños, mientras que desde el Gobierno autonómico han rebajado este índice hasta el 9,8%.

En las últimas semanas, docentes y la plataforma 'Marea Palestina: La educación contra el genocidio' han alertado de que se ha pedido descolgar banderas palestinas de los centros educativos o no usar las palabras 'Palestina', 'Gaza' y 'genocidio' en las clases, una instrucción que desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades que dirige Emilio Viciana niegan, aunque recalcan que los colegios "deben ser absolutamente apolíticos".

Bajo el lema 'Educación contra la barbarie. Libertad para enseñar, libertad para aprender', CC.OO. Enseñanza, CGT, STEM, UGT Servicios Públicos de Madrid, CNT, co.bas, Solidaridad Obrera y ASC han animado al profesorado y personal no docente de la Comunidad de Madrid a secundar los paros en los centros educativos de 11.30 a 13.30 y de 17 a 19 horas.

"La comunidad educativa quiere alzar su voz frente a los intentos de censura y represión vividos recientemente en los centros educativos de la región, donde el Gobierno autonómico ha intentado prohibir banderas, carteles y símbolos que reclaman el fin del genocidio en Gaza", han subrayado en un manifiesto conjunto.

Otro de los objetivos de estos paros educativos es demostrar que el sector educativo "no se calla ni se rinde". Los sindicatos han recalcado que continuarán defendiendo "una educación libre, democrática y comprometida con la paz y la dignidad de todos los pueblos".