El 80% de las flotas de arrastre en Cataluña muestran sus lemas y pancartas en las que denuncian que "Europa les hunde". Dicen que pierden mucho si no faenan durante la campaña más importante del año: la de Navidad. Pero los días para este año se les han acabado, según informa Alberto García.

La Unión Europea impone restricciones a la flota de arrastre en el Mediterráneo. Solo se puede pescar una media de 150 días anuales. El 80% de esta flota ya los ha trabajado y llegan las navidades.

Se mantiene la esperanza de que la situación cambie mientras los pescadores acumulan y mantienen sus redes en el puerto, totalmente paradas. Están a la espera de que el próximo lunes conozcan si finalmente la Unión Europea amplía ese plazo para que puedan seguir faenando hasta final de año.

“El pescado y marisco de kilómetro cero estas navidades olvidaros", dice un patrón de arrastre

Las manos en los bolsillos o revisando las redes. El ‘Marieta IV’, un arrastrero, no podrá salir hoy del puerto de Barcelona. Su libro de capturas lleva demasiadas jornadas en donde no se escribe una sola línea. “Lo que queremos es trabajar, es lo único que pedimos”, dice un marinero.

“El pescado y marisco de kilómetro cero estas navidades olvidaros, no va a haber y el poco que habrá será super caro”, lamenta David Albiol, patrón de arrastre de costera y profundidad. Misma realidad en el puerto de Vinaroz en Castellón: el 50% de sus barcos están sin días. Pero desde el ministerio la visión es otra.

“Desde el punto de vista del pescado o el marisco no va a existir problemas de desabastecimiento”, explica el ministro de Agricultura, Luis Planas. Se negocia con la comisión usar este año días asignados para 2026, además de incrementar a partir de enero los días de pesca. Y es que las navidades son el periodo más rentable y de mayor consumo de marisco.