Este calendario solidario está protagonizado por niños y jóvenes pacientes de cáncer

Iker Jiménez, Xuso Jones o Vicente del Bosque son algunos de los rostros que acompañan a los niños y jóvenes de 'Sonrisas Sin Cáncer'

Compartir







La Fundación ‘Sonrisas Sin Cáncer’ ha preparado un calendario muy especial y solidario para el próximo año 2026. Está protagonizado por niños y jóvenes pacientes de cáncer que han posado junto a personajes conocidos por todos.

Entre ellos se encuentran rostros como presentadores de televisión, creadores de contenidos, futbolistas de primera división y deportistas de otros deportes como la gimnasia rítmica.

PUEDE INTERESARTE Manifestación en Sevilla tras la crisis de cribados del cáncer de mama

Vicente del Bosque o Iker Jiménez, entre los famosos que colaboran con 'Sonrisas Sin Cáncer'

Los famosos que han querido colaborar con esta causa benéfica han sido Arturo Coello que ha posado con Fran, Xuso Jones con Elena, Perico Delgado con Aroa, David Horeno con Oliver, Iker Jiménez y su mujer Carmen Porter con Ian, Ainara y Aday, Animalize21 y AlesGf con Martina, Bernd y Elena Schuster con Emmanuel, Dani Ceballos con Manu, Cantajuego con Mateo, Almudena Cid con Vega y Luna Serrat con Carla.

Como cada año, Vicente del Bosque, padrino de la fundación 'Sonrisas Sin Cáncer', también ha posado junto a su esposa Trini con Álvaro y Jesús con los que han cerrado el mes de diciembre.

Cada mes va acompañado de un código QR con la historia de los protagonistas y su enfermedad y así dar voz, con nombre propio, a los niños y niñas afectados por el cáncer.

El calendario se puede adquirir a través de diferentes puntos oficiales o, también, a través de la página web de la fundación.