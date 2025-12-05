Piden llevar a los mataderos a los animales para vaciar la zona y rebajar la presión el radio de los 20 kilómetros

El Gobierno investiga si el virus de la peste porcina salió de un laboratorio: las cepas son distintas a las de la UE

El órdago de las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas es total. Hay mucho en juego. Un sector puntero para nuestro país. Por ello han demandado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sacrificar 40.000 cerdos y jabalíes de la zona afectada por la peste porcina africana (PPA) en España con el objetivo de "prevenir antes que curar". Así se lo han comunicado directamente al ministro Luis Planas. No solo eso.

El responsable del sector porcino en COAG, Jaume Bernis, ha declarado que se sienten "decepcionados" después de que el máximo representante de Agricultura haya rechazado su propuesta de "vaciar la zona de animales para poder rebajar la presión el radio de los 20 kilómetros".

"La verdad es que nos vamos decepcionados porque pedíamos que se pudieran llevar a matadero estos animales que están en esta primera zona y nos han dicho que no pueden habilitar la ayuda correspondiente para indemnizar a estas granjas que colaborarían con el resto del sector porcino español para bajar esta presión", ha manifestado, haciendo hincapié en que sugieren esta medida porque creen que "vale más prevenir que curar".

En este sentido, Bernis ha explicado que, ya que tras una analítica los animales han salido negativos, la solución es que "progresivamente tal como vayan creciendo vayan a los mataderos", algo que han valorado en unos cuatro o cinco millones de euros. "No provoquemos aquí sin causa una parálisis de esta zona, que lo que nos interesa es que esta zona se vacíe lo más rápido posible, y en esto pedimos a los mataderos que sean consecuentes, ya que si los animales son negativos, tienen que poder entrar en estos mataderos", ha añadido.

En esto ha coincidido también el presidente de Asaja Cataluña, Pedro Roque, que ha destacado que "la carne que hay en los 20 kilómetros de radio se puede vender, por tanto los mataderos la tienen que aceptar y si no, se tiene que poner esa ayuda directa dentro del sector".