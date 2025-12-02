Los factores que favorecen la proliferación de los jabalíes son la invasión urbana de estos animales o la falta de depredadores

La superpoblación de jabalíes en España, origen de la extensión de la peste porcina, preocupa a expertos y municipios

La proliferación de jabalíes en los últimos años se ha convertido en un verdadero problema. Buscan alimento allá donde pueden ocupando incluso áreas urbanas. Los ganaderos piden que se intensifique su caza para poder controlar esta población de estos animales.

Los jabalíes se han encontrado en las zonas urbanas. Un entorno demasiado favorable: "Tenemos jabalíes urbanos acostumbrados a acercarse a las basuras y aprovechar esos restos".

Tienen abundantes restos de comida al alcance y cuanto más comen, más crían. Pero este no es el único factor para que se reproduzcan sin control. El abandono de cultivos agrícolas, la expansión de la masa forestal y la falta de depredadores como el lobo ha propiciado una sobrepoblación de más de 2.000.000 de ejemplares.

Cómo controlar la sobrepoblación

"Los últimos tres o cuatro años ha habido una multiplicación por 10 de la población de jabalíes, a mayor densidad, mayor es el reto para después proceder al control", explica Christian Gortázar, catedrático de sanidad del IREC-CSIC. La medida más efectiva de control es la caza masiva, con batidas y hasta con arcos y flechas.

"Tiene que haber políticas de caza controlada de poblaciones de animales silvestres. Lo que pasa que eso tienen que ser centralizadas porque los animales silvestres no entienden de regiones o de territorios. En las últimas dos décadas, las capturas de jabalíes han aumentado un 210%, pero no es suficiente. En localidades como Xátiva o Denia también han instalado estas trampas.