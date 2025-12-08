Un menor resulta herido grave en la explosión de un coche en una gasolinera de Tarragona

Un menor ha resultado herido de gravedad en la explosión de un coche en la gasolinera de la calle del Coure de Tarragona

La explosión, que no ha generado llamas, ha ocurrido por sobrepresión, mientras un coche repostaba gas

Un menor ha sido hospitalizado en estado grave este lunes por las heridas sufridas en la explosión de un vehículo en una gasolinera en Tarragona, según han informado los Bomberos de la Generalitat.

La explosión, que no ha generado llamas, ha ocurrido hacia las 15:30 horas de este lunes por sobrepresión, mientras un coche repostaba gas en una gasolinera situada en la calle del Coure de Tarragona.

El otro afectado por la explosión sería un hombre que ha resultado herido leve

A raíz del accidente, que ha movilizado dos ambulancias, los servicios médicos han atendido a dos personas, una de ellas un menor de edad que ha ingresado en el Hospital Sant Joan XIII de Tarragona en estado grave.

El otro afectado sería, según fuentes como 'El Periódico', un hombre que ha resultado herido de carácter leve. Las autoridades siguen analizando todo lo ocurrido para esclarecer este suceso, mientras continúan pendientes de la evolución del menor.