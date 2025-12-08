Los alquileres de las viviendas de Casa 47 tendrán precios que nunca podrán superar el 30% de los ingresos de los arrendatarios

Casa 47, la nueva vivienda asequible con alquileres de hasta 75 años para los que cobren menos de 63.000 euros

MadridAlquilar una vivienda en España se ha convertido en un auténtico calvario para las familias que buscan crear un hogar donde establecerse. Ya sea en pareja o individualmente, la oferta no para de bajar porque los alquileres turísticos o las compras de inversores inmobiliarios se quedan con la poca que hay para hacer negocio o especular. Los datos apuntan a que los precios de los arrendamientos consumen más del 40 % de la renta en muchos hogares. Por eso, la propuesta del Gobierno con la nueva empresa pública Casa 47 supone un rayo de esperanza para aquellos que anhelan independizarse.

Los primeros datos conocidos de lo que será la oferta de Casa 47 apuntan a que su principal atractivo será su oferta de viviendas en régimen de alquiler cuyos precios estarán muy por debajo de los valores actuales del mercado privado, en un contexto de máximos históricos en las principales ciudades del país.

El criterio de asequibilidad: 30 % de la renta

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha explicado que ningún alquiler de Casa 47 podrá superar el 30 % de los ingresos del hogar. Este límite se aplicará de forma homogénea en todo el territorio, con correcciones según la renta media local. El precio no se fijará en función del coste de construcción, sino de lo que la ciudadanía puede pagar.

Ejemplos de precios estimados

Madrid: reducción del 38 % respecto al mercado. En barrios tensionados, los alquileres podrían situarse en torno a 850–900 euros , frente a los más de 1.300 euros de media.

reducción del respecto al mercado. En barrios tensionados, los alquileres podrían situarse en torno a , frente a los más de 1.300 euros de media. Málaga: rebaja del 50 % , con precios estimados de 680–690 euros mensuales .

rebaja del , con precios estimados de . Olivenza, Badajoz: viviendas recuperadas de la Sareb con alquileres de unos 400 euros .

viviendas recuperadas de la Sareb con alquileres de unos . Ciudades intermedias: se aplicarán topes para que los precios no superen los actuales valores de mercado.

Comparación con el mercado privado

El mercado del alquiler en España atraviesa un momento crítico. Según el Informe de Idealista (noviembre 2025), el precio medio nacional alcanza los 14,6 €/m², con subidas anuales cercanas al 10 %. Esto se traduce en:

Madrid: más de 1.300 euros mensuales por una vivienda de 90 m².

más de por una vivienda de 90 m². Barcelona: alrededor de 1.400 euros , con incrementos superiores al 12 % en 2025.

alrededor de , con incrementos superiores al 12 % en 2025. Valencia: cerca de 1.000 euros, tras un aumento del 9 % anual.

En este contexto, los precios de Casa 47 suponen una rebaja sustancial que busca aliviar la presión sobre la clase media trabajadora.

Factores que encarecen el mercado privado

El auge del alquiler vacacional ha tensionado especialmente ciudades como Madrid, Barcelona y Málaga. Aunque menos del 1% del parque de vivienda se destina a este uso, su impacto en zonas céntricas es notable, reduciendo la oferta residencial y elevando precios. Además, la llegada de nómadas digitales y el teletrabajo han impulsado la demanda de estancias medias, consolidando un mercado paralelo con rentas más altas.

En esta carrera inflacionaria de los alquileres también intervienen los grandes especuladores del mercado inmobiliario. Fondos como Blackstone, Cerberus o Ares han acumulado decenas de miles de viviendas en alquiler. En 2025, algunos de estos grandes tenedores han puesto en venta cerca de 30.000 pisos valorados en más de 5.500 millones de euros, lo que refleja la magnitud de su influencia. Según Fotocasa, el 84 % de los inversores compra para alquilar, y un 20 % lo destina a alquiler turístico. Esta dinámica ha contribuido a elevar los precios y reducir la Impacto esperado

El objetivo declarado por los representantes del ministerio de Vivienda español es que la nueva empresa pública Casa 47 llegue a convertirse en un referente de alquiler asequible, blindando las viviendas públicas frente a la especulación y ofreciendo contratos de hasta 75 años.

El éxito de esta iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez dependerá de la capacidad de gestionar un parque público amplio y de mantener precios ajustados en un mercado marcado por la presión turística y la presencia de grandes inversores