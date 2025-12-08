Borja Sémper ha publicado una fotografía en redes sociales tras terminar su tratamiento de quimioterapia

Borja Sémper reaparece en redes con su mujer, Bárbara Goenaga: "Celebrando la vida"

El dirigente del PP Borja Sémper ha terminado el tratamiento de quimioterapia contra el cáncer que padece y, según informa él mismo este lunes en redes sociales, "de momento todo va bien".

"Tras 4 meses de tratamiento, llevo ya 4 semanas sin quimioterapia. Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien. Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!", señala Sémper en un mensaje en su cuenta de X, que acompaña de una fotografía.

El político vasco anunció que padecía cáncer el pasado 14 de julio, una confesión que hizo viral en pocos minutos y por la que recibió el apoyo de compañeros de su partido y de otras formaciones.

Las imágenes con su pareja

El vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, anunció públicamente a mediados del pasado mes de julio que padecía un cáncer. Un tumor cancerígeno que precisaba un “tratamiento exigente”, explicó el político en sus propias palabras.

Es por ello que Sémper anunció su retirada de la vida pública durante un tiempo. "No sé cuándo estaré fuera, en función del tratamiento veré mi disponibilidad para estas ruedas de prensa, porque mi esfuerzo va a estar dedicado a curarme. La expectativa médica es de curación", dijo. Desde entonces, han sido pocas las ocasiones en las que hemos podido ver a Sémper. La última, hace solo unos días, gracias a las redes sociales de su pareja, Bárbara Goenaga.

La actriz publicó en su perfil de Instagram una fotografía de ambos acompañada de otras imágenes en familia con los dos hijos que tiene la pareja en común. Las fotografías corresponden a una escapada de pareja, en las que se intercalan los retratos con los paisajes.