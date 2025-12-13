Álex Aragonés 13 DIC 2025 - 03:00h.

Los dispositivos permiten al ganadero "gestionar los pastos de forma más eficiente ante los retos climáticos"

LleidaEl Ayuntamiento de Tremp (Lleida) ha puesto en marcha una prueba piloto pionera en España que permite monitorizar los rebaños de ovejas durante un año completo gracias a la instalación de crótales con GPS en más de 300 animales.

Los dispositivos diseñados por la empresa Ixorigué, integran una tecnología que es capaz de detectar anomalías o posibles enfermedades en los animales.

Un proyecto que en la localidad catalana ya avanza con buen ritmo, por lo que ha empezado a generar los primeros datos de seguimiento.

"Gestiona los pastos de forma más eficiente ante los retos climáticos"

"Estas primeras informaciones están resultando de gran utilidad para los ganaderos, que pueden controlar los movimientos del ganado con mayor precisión y gestionar los pastos de forma más eficiente ante los retos climáticos", explica el Ayuntamiento de Tremp.

Esta propuesta se ha reforzado con el despliegue de seis antenas LoRaWan, una tecnología de comunicación inalámbrica de bajo consumo, en distintos puntos del término municipal que "ya están ofreciendo la conectividad necesaria para transmitir los datos de los crótalos en tiempo real".

Una tecnología al servicio de la ganadería que está financiada por la Oficina de Transformación Económica de la Diputación y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), tiene como objetivo incrementar la tecnificación de las explotaciones y facilitar el manejo de la ganadería ovina.

Controlar en tiempo real el rebaño

Los dispositivos de Ixorigué han sido desarrollados pensando en las necesidades reales de los ganaderos de extensivo. Desde localización en tiempo real de los animales, alertas ante partos o inactividad a cálculo de carga ganadera para preservar la calidad del pasto,y digitalización de la información sanitaria y productiva.

"Los ganaderos controlan desde el móvil y sin necesidad de desplazarse los movimientos en tiempo real de sus rebaños, reciben alertas por partos, enfermedades o ataques de depredadores, y optimizan la rotación del pasto para garantizar su calidad", detalla la empresa en su página sobre un uso que abre la puerta a incrementar la seguridad del ganado y de los ganaderos.