Javier Villanueva 04 DIC 2025 - 15:28h.

Los sindicatos han pedido al Gobierno y a las autoridades autonómicas que se activen mecanismos de protección similares a los aplicados durante la pandemia de COVID-19

Pánico ante el avance de la peste porcina: "Si entra en mi explotación, sería mi fin"

Compartir







La detección de casos de peste porcina africana en Cataluña ha desencadenado un cierre inmediato de mercados internacionales para los productos derivados del cerdo. La medida afecta de lleno a esta región en la que se asientan grandes empresas con miles de trabajadores en plantilla.

Una de ellas, el Grupo Jorge, está entre las principales empresas exportadoras de España, cuya producción se destina en un 50 % o más de un centenar de países que ahora han impuesto restricciones ha anunciado el despido de 300 trabajadores temporales, contratados a través de una empresa de trabajo temporal (ETT).

Familias afectadas en plenas Navidades

La decisión deja sin empleo a decenas de familias, en su mayoría inmigrantes, que dependían de estos contratos para subsistir. “Siempre recibe el que menos tiene”, lamentan algunos empleados, conscientes de que la crisis laboral golpea con más fuerza a los más vulnerables.

Aunque parte de la plantilla fija mantiene su puesto, la incertidumbre se extiende entre los más de 6.000 trabajadores que están ocupados en el sector porcino en Cataluña. Hoy, muchos empleados no han acudido a sus puestos, reflejo del temor a una paralización prolongada.

PUEDE INTERESARTE Hallan un jabalí muerto en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

Una comarca dependiente del cerdo

La situación se vive con especial intensidad en Santa Eugènia, en la comarca de Osona, donde el 80 % de la población está vinculada a la industria porcina. Mataderos, fábricas de embutidos, empresas de tripa y de envases conforman el tejido económico de la zona. El matadero afectado es uno de los más grandes de España, y su actividad sostiene a toda la comarca.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Es un problema que hay que parar rápido. Toda la comarca vive de esto”, señalan vecinos y trabajadores, conscientes de que la crisis amenaza con dejar a “mucha gente una temporada sin trabajo”.

Los sindicatos piden mecanismos de protección

Los sindicatos han pedido al Gobierno y a las autoridades autonómicas que se activen mecanismos de protección similares a los aplicados durante la pandemia de COVID-19, con el objetivo de evitar una destrucción masiva de empleo. Reclaman ayudas urgentes para las empresas afectadas y medidas de apoyo a los trabajadores despedidos.