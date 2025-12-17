Casi 60 personas esperan durante 24 horas en los pasillos de las urgencias del Hospital del Mar en Barcelona

La gripe satura los pasillos de urgencias de los hospitales: Cataluña y Madrid multiplican los casos en una semana

Las imágenes que llegan desde las urgencias del Hospital del Mar en Barcelona, son muy preocupantes. Pasillos colapsados con pacientes en camas y mucho descontrol. Los sindicatos han denunciado en el juzgado esta saturación.

Solo hasta esta tarde, 190 personas han tenido que ser atendidas. 59 de ellas llevan ya más de 24 horas en urgencias. Entre las patologías, la gripe sigue siendo una de las razones principales de este colapso. La incidencia por este virus en Cataluña supera los 700 casos por cada 100. 000 habitantes.

Son precisamente esos tiempos de espera los que están haciendo que en el último barómetro sanitario del CIS, los pacientes le den un aprobado justo al funcionamiento del sistema sanitario. José Rocamora explica desde el plató de Informativos Telecinco cómo funciona el sistema sanitario y cuáles son los fallos.

Los datos en relación al hospital

La mayoría de pacientes dan un 5,8 es la nota media al sistema sanitario, una calificación que ha ido descendiendo desde la pandemia. Fíjense, en el 2019, el 72% de los pacientes consideraba que el sistema de salud. Funcionaba bien un porcentaje que ahora ha descendido al 48% y lo que aumenta, sin embargo, es la línea de quienes consideran que el sistema funciona mal, el aspecto más desfavorable.

Las listas de espera, según la percepción de los pacientes, para conseguir una cita en atención primaria se necesitan de media casi 10 días. Si ese paciente es derivado al especialista, esa demora se alarga a los cuatro meses. Por cierto, que la prueba diagnóstica que más se demora es la colonoscopia, 110 días. Y para obtener los resultados de todas esas pruebas hay que sumarle de media 57 días.