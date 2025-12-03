El Hospital Bellvitge de Barcelona ha creado un total de 64 boxes multisensoriales que apuestan por minimizar la repercusión del ingreso

En la UCI del Hospital de Bellvitge, en Barcelona, cualquier box como este puede convertirse en un bosque en el mar o simular la luz del día y de la noche. Esto es gracias a la sincronización de luces, LED, sonidos, vibraciones y proyecciones. El objetivo es convertir la UCI en un espacio más amable, además de conseguir la rehabilitación funcional, dicen los expertos, y cognitiva de los pacientes.

Desde la página web del hospital han explicado que estas salas pueden transformarse en un “bosque, en el mar, en una nave o en una tranquila vida nocturna o incluso visualizar fotografías propias de viajes y recuerdos”. En total, han conseguido personalizar 64 boxes de la UCI.

“El objetivo es conseguir la rehabilitación funcional y cognitiva del paciente den la UCI, prevenir el deterioro del paciente crítico derivado del proceso de enfermedad, implantar técnicas protocolizadas de estimulación cognitiva y aplicar técnicas de estimulación multisensorial a procedimientos agresivo y frecuentes propios de las UCI”.

Cómo funciona el proyecto

El proyecto nace de innovar el concepto de la UCI. Suelen ser espacios donde no se permite el paso a pacientes, salas pequeñas donde las personas suelen estar en estado grave y controladas las 24 horas del día. Sin embargo, este proyecto “apuesta por una UCI más abierta, amable y confortable para pacientes, familiares y profesionales, donde además de cuidar las funciones vitales, se cuida la parte emocional, social y adaptación de las personas ingresadas”.

Tienen muy en cuenta lo que supone la “repercusión de la hospitalización tanto en el paciente como en su vínculo familiar”. En este trabajo se incluyen tanto al equipo médico, como a las enfermeras, los profesionales de la fisioterapia, terapia ocupacional y psicológica”.