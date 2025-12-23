Europa Press Redacción Cataluña 23 DIC 2025 - 11:45h.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su orgullo por que Espert y Serrat hayan "promovido la fraternidad con el resto de España"

Joan Manuel Serrat, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha entregado este lunes la Medalla de Oro de la Generalitat, la máxima distinción que otorga la institución, al cantautor Joan Manuel Serrat y a la actriz Núria Espert, para esta última ha recogido la medalla su nieta Bárbara Lluch.

En un acto en el Palau de la Generalitat, Illa ha expresado su orgullo por que Espert y Serrat hayan "promovido la fraternidad con el resto de España" y la hayan fortalecido con una canción, unos versos o una interpretación teatral.

"El profundo agradecimiento que condensa (la medalla) no se puede medir ni tampoco tiene precio. Es el agradecimiento profundo de todo un país, el vuestro, de toda Catalunya", ha sostenido Illa.

El presidente ha destacado que sus trayectorias son "profundamente catalanas, por eso, profundamente universales" y ha asegurado que son referentes de una cultura abierta y la lengua, de los valores cívicos, de libertad y de solidaridad, en sus palabras.

Vídeo de Núria Espert

La nieta de Espert, Bárbara Lluch, ha recogido la medalla de Oro en nombre de su abuela, quien ha agradecido el galardón en un vídeo en el que ha expresado su honor por compartirlo con Serrat, y ha concluido: "Siento mucho no haber podido asistir a este acto, pero estoy segura de que mi nieta Bárbara os transmitirá mi emoción por este reconocimiento".

"De mi abuela aprendí lo que es el amor incondicional. De ella aprendí lo que es la pasión y el sacrificio", ha destacado Lluch, quien ha asegurado que el premio ha hecho a su abuela muy feliz.

Serrat ha recibido la Medalla de Oro de parte de Illa, feliz, ha dicho, por compartirla con Núria Espert, y ha puesto en valor el apoyo que tuvo de su familia cuando decidió dedicarse a la música: "He tenido mucha suerte en la vida".

Asimismo, ha subrayado sus orígenes en una familia de clase obrera, y ha destacado: "Es maravilloso poderse sentirse obrero y pertenecer a una clase que dignamente avanza y hace avanzar a un país".

"Solo con una democracia en justicia y en libertad solo con un sistema que refuerce nuestra tolerancia, nuestra capacidad de convivir, de tratar de entender al que es diferente, solo con eso encontraremos un camino que nos conduzca al futuro", ha concluido.

Tras recibir la medalla, Serrat ha interpretado, junto Joan Albert Amargós al piano, la canción 'El meu carrer'.

Premios a la trayectoria

El Govern ha decidido homenajear a Serrat por su trayectoria artística y su "profundo compromiso cívico y humanista", y le ha destacado como figura absolutamente capital para la cultura catalana y una gran figura de la cultura universal.

En el caso de Espert, el Ejecutivo ha destacado que se trata de "una de las grandes figuras en las artes escénicas" en Catalunya, pero también a nivel internacional, y ha distinguido a su versatilidad, exigencia artística, talento, habilidad y destreza a la hora de interpretar repertorios clásicos y contemporáneos.