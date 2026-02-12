Castilla La Mancha ha suspendido las clases en ocho municipios por el riesgo de la crecida del río Bullaque
Los vecinos de Dúdar vuelven a casa y se encuentran un panorama desolador por las lluvias: "Parte de la montaña se ha venido encima"
Las borrascas se han convertido en el fenómeno climatológico más frecuente de los últimos meses en España. La llegada de Nils, con zonas todavía en recuperación en Andalucía, enfrenta a 15 comunidades a los embates de intensas rachas de vientos e incidencias que afectan la movilidad en los territorios. En Cataluña, el servicio de Rodalies circulará con restricciones de velocidad y Adif alerta de tramos cortados por la caída de árboles en las vías.
En Cataluña, Barcelona, Girona y Tarragona tienen avisos naranja por viento y olas, mientras que Lleida registra uno amarillo por viento.
En Castilla La Mancha, las autoridades han suspendido las clases en los municipios de Horcajo de los Montes, Anchuras, Navalpino, Alcoba de los Montes, Arroba de los Montes, El Robledo, La Puebla de Don Rodrigo y Pueblonuevo del Bullaque, todos ellos en la provincia de Ciudad Real, a consecuencia de la situación del río Bullaque.
En Cantabria y País Vasco hay nivel rojo, la máxima alerta por fenómenos costeros de olas y viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que advierte de olas que pueden alcanzar los ocho o nueve metros.
Cancelan una treintena de vuelos en el Aeropuerto de Barcelona por la alerta por viento
Aena ha informado de la cancelación de una treintena de vuelos con origen en el Aeropuerto de Barcelona por la alerta por viento extremo que afecta a toda Cataluña. En el aeropuerto la velocidad media del viento es de 61 km/h y la racha máxima es de 92,5 km/h, y la previsión es que se mantengan estas condiciones hasta las 19 horas, según han informado fuentes del operador a Europa Press.
Andalucía mantiene 18 centros educativos sin clases presenciales por el temporal, ocho de ellos en Cádiz
Andalucía reduce este jueves a 18 el número de centros educativos sin clases presenciales por "riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días".
La provincia de Cádiz concentra --con ocho-- la mayor parte de estos centros educativos afectados por el temporal, mientras que cinco se ubican en la provincia de Sevilla.
Los vecinos de Grazalema cumplen una semana desalojados por el temporal entre la solidaridad y la incertidumbre
Los vecinos de Grazalema, el pequeño pueblo de la sierra de Cádiz, que vieron el pasado miércoles 4 de febrero cómo cayó sobre ellos casi 600 litros de precipitaciones en unas 24 horas, no han podido regresar a sus casas. La acumulación de agua inundó sus calles, convertidas en ríos y sus propias casas, dónde el agua terminó saliendo de enchufes, suelos y paredes.
El temporal de lluvia que trajo las borrascas Leonardo y Marta esto obligó a que el pueblo entero, algo más de 1.600 personas, tuviera que ser desalojado, trasladando su mundo hasta el pabellón El Fuerte de Ronda (Málaga), donde permanecen entre la incertidumbre por el regreso y mucha paciencia para afrontar lo que les ha tocado vivir.
Adif limita temporalmente la velocidad en Rodalies a 80 km/h y avisa de tramos cortados por la caída de árboles
Adif ha limitado temporalmente la velocidad en Rodalies a 80 km/h en todo el servicio este jueves durante la alerta por riesgo extremo de viento. El servicio ferroviario en Catalunya está "operativo", pero en algunos puntos de algunas líneas las vías están cortadas por caídas de árboles, ha informado la empresa pública encargada de las infraestructuras.
Los tramos estuvieron cortados por árboles caídos son la R4 de Rodalies entre L'Hospitalet de Llobregat y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y la R11 entre Girona y Maçanet de la Selva (Girona).