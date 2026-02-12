Cancelan una treintena de vuelos en el Aeropuerto de Barcelona por la alerta por viento

Zoe Armenteros 12 FEB 2026 - 08:41h.

Castilla La Mancha ha suspendido las clases en ocho municipios por el riesgo de la crecida del río Bullaque

Los vecinos de Dúdar vuelven a casa y se encuentran un panorama desolador por las lluvias: "Parte de la montaña se ha venido encima"

Las borrascas se han convertido en el fenómeno climatológico más frecuente de los últimos meses en España. La llegada de Nils, con zonas todavía en recuperación en Andalucía, enfrenta a 15 comunidades a los embates de intensas rachas de vientos e incidencias que afectan la movilidad en los territorios. En Cataluña, el servicio de Rodalies circulará con restricciones de velocidad y Adif alerta de tramos cortados por la caída de árboles en las vías.

En Cataluña, Barcelona, Girona y Tarragona tienen avisos naranja por viento y olas, mientras que Lleida registra uno amarillo por viento.

En Castilla La Mancha, las autoridades han suspendido las clases en los municipios de Horcajo de los Montes, Anchuras, Navalpino, Alcoba de los Montes, Arroba de los Montes, El Robledo, La Puebla de Don Rodrigo y Pueblonuevo del Bullaque, todos ellos en la provincia de Ciudad Real, a consecuencia de la situación del río Bullaque.

En Cantabria y País Vasco hay nivel rojo, la máxima alerta por fenómenos costeros de olas y viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que advierte de olas que pueden alcanzar los ocho o nueve metros.