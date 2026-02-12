En una breve comparecencia y contestando a preguntas de su abogado, niega los hechos: "En ningún caso ha habido ningún acto que supusiera nada peligroso para las menores"

Una de las profesoras investigadas declara que la denuncia por agresiones sexuales contra el excapellán es "falsa"

El excapellán del colegio Highlands El Encinar de la Moraleja, en Madrid, acusado de agredir sexualmente a unas alumnas menores, ha vuelto a negar en el juzgado los hechos, como ya hizo en su primera declaración ante la magistrada que le investiga.

En su segunda comparecencia ante la jueza, que concretamente investiga las denuncias interpuestas por presuntos abusos y agresiones sexuales a menores de entre 6 y 8 años después de que dos de ellas ratificaran que sufrieron tocamientos por parte del investigado, –sumándose a las que ya lo habían hecho anteriormente–, el acusado ha asegurado que no hizo nada que las pusiera "en peligro”.

El excapellán insiste en negar las acusaciones de agresión sexual a menores

Declarando durante escasos cinco minutos ante la magistrada, el excapellán, contestando solo a preguntas de su letrado, ha negado nuevamente los hechos que se le imputan y ha insistido en que "en ningún caso ha habido ningún acto que supusiera nada peligroso para las menores".

Así lo han relatado los letrados que representan a varias de las familias denunciantes, Ignacio Fuster-Fabra, Miguel Chacón y Álvaro Corrales, quienes han anunciado que han solicitado nuevas diligencias para se practiquen más declaraciones y se recabe documentación.

Familiares y allegados de las víctimas reclaman justicia

Ante la cita judicial, y a las puertas de los juzgados, una veintena de familiares y allegados de las víctimas se han concentrado para mostrar su apoyo a los denunciantes y pedir "que se haga justicia", ya que consideran que el excapellán es culpable y debería estar ya en prisión provisional.

Al respecto, uno de los padres ha explicado a la prensa que él sacó a su hija del colegio Highlands cuando saltó el caso, tras conocer que había amigas de su hija de las que había abusado, y ha relatado que él habitualmente dejaba a su hija en el centro junto a Marcelino, quien la recibía y le tocaba la cabeza cariñosamente.

El excapellán fue detenido en marzo de 2025

Con la comparecencia de hoy, es la segunda vez que el excapellán declara ante la magistrada instructora, ante la que tras su detención del 6 de marzo de 2025 se declaró "perplejo" y "en shock" tras conocer las denuncias de agresión sexual, al tiempo en que aludió a su pasado como secretario de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo acusado de abuso sexual.

Entonces, el acusado reconoció que, un año antes, se había formado "un revuelo" entre los padres del colegio a raíz de una publicación que afirmaba que, después de haber trabajado para Maciel, se había incorporado a trabajar en el colegio de Los Fresnos, antes de recalar en el centro Everest, de donde fue apartado por presión de los padres por su relación con el fundador de los Legionarios de Cristo, y en el Highlands El Encinar.

Por esta causa, además, figuran también como imputadas dos profesoras investigadas por no actuar a pesar de que algunas niñas aseguran que les avisaron de los abusos.