Muere un joven al caer accidentalmente al agua en el puerto de Barcelona

Muere un joven, de nacionalidad extranjera, al caer accidentalmente al agua en el puerto de Barcelona

Muere un niño de 12 años por una posible intoxicación de monóxido en Baltanás, Palencia: el padre, en estado crítico

Compartir







Un joven ha fallecido esta madrugada ahogado al caer accidentalmente a las aguas del puerto de Barcelona, han informado a EFE fuentes de los Mossos. Se desconoce el motivo por el que el joven cayó al agua, pero descartan que pudiese tratarse de un homicidio o una agresión. Los servicios de emergencia que llegaron a la zona, solo pudieron confirmar su muerte.

El suceso ha tenido lugar la pasada madrugada en el entorno del Maremagnum del Port Vell cuando el joven, de nacionalidad extranjera, ha caído al agua. Hasta el momento, se desconoce la identidad y la edad del fallecido.

Testigos del accidente han avisado a los servicios de emergencias, que han desplazado al lugar a sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que no han podido reanimar al joven. Se desconocen las hipótesis del caso, aunque los agentes confirman que ha sido una caída accidental.

El accidente se produjo horas antes de una competición

Se da la circunstancia de que el accidente ha tenido lugar en la zona en la que horas después se ha celebrado la 116ª Copa Nadal de natación en aguas del Port Vell, que ha reunido a 403 nadadores, 137 de ellos mujeres, la tercera mayor participación de su historia en la prueba de aguas abiertas más antigua de España y una de las más longevas de Europa.