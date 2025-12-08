Se elevan a cuatro los muertos por el golpe de mar en Tenerife: siguen buscando a un desaparecido

Esperanza Buitrago Agencia EFE 08 DIC 2025 - 11:00h.

La cuarta fallecida había sido trasladada en helicóptero al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria

Salvamento Marítimo sigue buscando en el mar a una persona desaparecida

Compartir







Una mujer que había sido hospitalizada este domingo tras el golpe de mar en el sur de Tenerife es la cuarta víctima mortal de este suceso y en el que continúa la búsqueda de una persona desaparecida, han informado a EFE fuentes del Gobierno de Canarias.

La tragedia ocurrió pasadas las 16.00 horas del domingo, cuando una ola golpeó en la piscina natural de Isla Cangrejo, en la costa de Los Gigantes, municipio de Santiago del Teide.

PUEDE INTERESARTE Mueren dos personas al chocar su vehículo contra un olivo en Porcuna, Jaén

Tres personas fueron rescatadas muertas y una mujer que había sido evacuada a un hospital ha fallecido esta noche.

Esta mujer fue rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria pero fue recuperada por personal del SUC y trasladada en ambulancia medicalizada hasta el helicóptero medicalizado para su posterior evacuación aérea al Hospital Nuestra Señora de Candelaria, donde ha muerto esta madrugada.

Otra mujer, de 39 años, que resultó herida necesitó asistencia por un traumatismo de carácter moderado y fue trasladada en ambulancia del SUC a Hospital Universitario Hospiten Sur.

PUEDE INTERESARTE Muere una mujer al caerle una nevera encima en Santiago de Compostela

Los servicios de rescate siguen buscando a una persona que permanece desaparecida. En el dispositivo de búsqueda participan la Guardia Civil con su servicio marítimo y los GEAS, así como Salvamento Marítimo con una salvamar y un helimer.

Las autoridades han informado que, al menos los tres primeros fallecidos, son de nacionalidad extranjera, de nacionalidades italiana y eslovaca, según medios locales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las primeras víctimas mortales son hombre de 35 años, una mujer de 55 años y otro hombre más del que no ha trascendido la edad, según el servicio de Emergencias de las islas canarias. A ellos se sumaría esta cuarta víctima, una mujer de la que no han trascendido datos por ahora.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La zona de las piscinas estaba vallada

Las autoridades insisten que la zona estaba vallada desde que el pasado viernes se decretó la alerta por temporal marítimo y fuertes olas en las islas canarias.

De hecho, medios locales apuntan a que en los últimos días han tenido que acudir varias veces a la zona a la que habían accedido varias personas a pesar de la prohibición.

Canarias se encuentra desde este viernes, 5 de diciembre, en prealerta por fenómenos costeros, con la previsión de olas que podrán alcanzar entre los 2 y 5 metros de altura en las zonas del norte, y en el oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

Por ello, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, recuerda a la ciudadanía la necesidad de extremar las precauciones en las costas de las islas e insiste en la importancia de poner en práctica los consejos de autoprotección para evitar riesgos en el mar.