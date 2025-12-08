Además de estar cerrada, los carteles que presiden la entrada de la piscina natural indican el riesgo con imágenes

Se elevan a cuatro los muertos por el golpe de mar en Tenerife: siguen buscando a un desaparecido

Compartir







La piscina natural Isla Cangrejo, en Los Gigantes (Tenerife), donde un golpe de mar ocasionó este domingo cuatro muertos y un desaparecido, estaba precintada por el peligro del oleaje desde que el viernes el Gobierno de Canarias declaró una prealerta por fenómenos costeros adversos. Sin embargo, muchas personas, sobre todo turistas, se saltaron la prohibición de acceso, tal y como ha confirmado el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro.

Además de estar cerrada en esta ocasión, los carteles que presiden la entrada de la piscina natural indican con claridad ese riesgo, en español, inglés y alemán -'Información importante para su seguridad: zona peligrosa en situación de fuerte oleaje'- junto a tres fotos que ilustran como una ola puede arrasar con toda la piscina.

PUEDE INTERESARTE Muere una niña de 13 años al caer desde un edificio abandonado en Tenerife, el mamotreto de Añaza

Navarro ha mostrado su consternación por este suceso y ha anunciado que el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial.

Ha explicado que en la tarde del domingo había unas 20 personas en el lugar, de varias nacionalidades, también españoles peninsulares, todos ellos turistas. "El mar empieza a advertir, se ponen al borde del muro, viene una olita, parece que no pasa nada", pero ocurre, ha lamentado.

"Se arrastran por debajo de las vallas"

Entre los fallecidos hay dos personas de nacionalidad rumana y una eslovaca, ha indicado, si bien ha precisado que es la información que él tiene, no la información oficial.

PUEDE INTERESARTE Un turista británico desaparece en aguas del océano Atlántico tras caer de un crucero cerca de la costa de Tenerife

"Lamentamos mucho este desgraciado accidente, entendemos el dolor de las familias y su situación, desde el Ayuntamiento hacemos todo el trabajo de precinto e información", ha explicado Navarro.

El alcalde ha confirmado que en el lugar siempre hay carteles de advertencia del peligro y que se encontraba precintado y vallado como siempre que hay alertas de fenómenos costeros, pero muchas personas "hacen palanca y se arrastran por debajo de las vallas" para acceder.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Constantemente advertimos de estos peligros", pero "cada vez más gente, sobre todo turistas", no respetan la señalización al ver estos lugares promocionados en las redes sociales.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Otros muertos en Tenerife por golpes de mar

La tragedia de Santiago del Teide se produce justo un mes después de que otras tres personas fallecieran en Tenerife y quince más resultaron heridas por golpes de mar en varios accidentes ocurridos en la misma jornada.

El más grave sucedió en el muelle de Puerto de la Cruz, cuando una gran ola arrastró al mar a diez personas, una de las cuales falleció.

Otras dos personas murieron en accidentes similares ese mismo sábado en la playa de Granadilla de Abona y en la costa del Charco del Viento, en La Guancha.