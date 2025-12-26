Empeora el temporal en Cataluña: peligro por la crecida de los ríos y barrancos

Más de 200 pasajeros han tenido que ser evacuados de los trenes al quedar parados por la caída de sendos árboles en la vía

El temporal con fuertes rachas de viento, lluvia intensa y nieve ha tumbado árboles y provocado inundaciones

BarcelonaEl temporal que afecta a Cataluña está provocando la crecida de varios ríos, como el Ges y el Manol, que han superado el umbral de peligro durante este viernes. La situación meteorológica ha obligado a evacuar a los pasajeros de dos trenes -unas 220 personas en total- que habían quedado parados por la caída de sendos árboles sobre la vía.

El temporal con fuertes rachas de viento, lluvia intensa y nieve en algunas partes de Cataluña, ha tumbado varios árboles en zonas cercanas a vías de tren y obstaculizando su paso.

Un tren que circulaba entre Caldes de Malavella y Girona ha quedado parado por la caída de un árbol en la catenaria y los 150 pasajeros han tenido que ser evacuados a otro convoy, ha informado Protección Civil.

Los Bomberos de la Generalitat también han informado en un comunicado de que en Fornells de la Selva (Girona), a primera hora de mañana, han ayudado a evacuar a 71 pasajeros, el conductor y el revisor de otro tren, también afectado por la caída de un árbol en la vía.

La crecida del río Manol ha llevado a los Bomberos de la Generalitat a ayudar en el Far d'Empordà (Girona) en la evacuación de una residencia de personas con discapacidad intelectual situada en la zona inundable cercana a este río, que a primera hora de la mañana llevaba 67,7 metros cúbicos.

En total, se ha evacuado de allí a 16 personas, seis de ellas gracias a personal de la misma residencia y otras 10 con la ayuda de los Bomberos, aunque todas ellas ilesas.

También presenta un caudal muy alto el río Ges, en Torelló (Barcelona), con 76,7 metros cúbicos por segundo, y el río Muga, que a su paso por Sant Llorenç de la Muga suma 50 m3 por segundo, mientras que la riera de Gotarra, en Campllong, suma 24,9 m3/s, por lo que por el momento las crecidas se concentran principalmente en las cuencas del Ter y de la Muga.

En esta línea, la jefa del servicio de gestión de emergencias de Protección Civil de la Generalitat, Montse Font, ha asegurado que esta mañana se han registrado en torno a unas 50 incidencias relacionadas con la situación meteorológica.

Font ha asegurado que la principal preocupación hasta ahora es la evolución de ríos y rieras y el fuerte oleaje en el litoral y, en segundo lugar, los aludes, porque hay "una acumulación de nieve muy importante" en el Pirineo, por lo que ha pedido evitar actividades de montaña y otras que impliquen cruzar torrentes, ríos y afluentes en la zona de Girona.

Sin luz en Ascó, Flix y Vinebre: 1.500 clientes sin servicio eléctrico

Protección Civil ha informado de una avería en la línea eléctrica de Endesa, que alimenta a buena parte de los municipios tarraconenses de Ascó, Flix y Vinebre. Se calcula que hay unos 1.500 clientes afectados entre los tres municipios.

La lluvia intensa prevista en las comarcas de Girona y el fuerte oleaje previsto en el litoral catalán, especialmente en la costa de Girona, ha llevado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a hacer un llamamiento a la prudencia en un día que es festivo en Cataluña y donde las familias suelen reunirse para celebrar la tradicional comida de San Esteban.

En la misma línea, la jefa del servicio de gestión de emergencias de Protección Civil de la Generalitat, Montse Font, ha pedido que se eviten desplazamientos innecesarios y que, si se sale a la carretera, hacerlo preparado y con prudencia. El teléfono 112 ha recibido hasta ahora unas 127 llamadas relacionadas con el episodio de lluvia.