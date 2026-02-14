La Casa Blanca no ha desaprovechado el día más romántico para lanzar diferentes tipos de felicitaciones

Trump dice que visitará Venezuela y alaba a Delcy Rodríguez: "Está haciendo muy buen trabajo"

La Casa Blanca ha publicado diferentes formas de felicitar San Valentín. Y lo ha hecho desde Instagram, donde han invitado a los ciudadanos a declarar su amor de una manera que no ha pasado desapercibida. Desde la captura de Nicolás Maduro hasta Groenlandia. La Casa Blanca no ha desaprovechado el día más romántico para lanzar en secuencia diferentes tipos de felicitaciones.

La publicación ha generado cientos de comentarios en las redes sociales. "O te encanta o lo odias, la estrategia de mezclar asuntos oficiales con la cultura de internet es definitivamente el nuevo estándar para 2026", dice un usuario. Aunque no todos se lo han tomado con humor: "Otra vez. Unos niños dirigen esta cuenta. Es una locura que la cuenta de la Casa Blanca pierda el tiempo con memes. Supongo que hablarán de cualquier cosa menos de los archivos de Epstein".

Desde Nicolás Maduro hasta el mapa de Groenlandia

Por ejemplo, en ese carrusel, aparece una con la imagen de Nicolás Maduro han colocado un "You captured my heart", que significa "has capturado mi corazón", refiriéndose a su captura del pasado 3 de enero.

En otra de las felicitaciones aparece "My love for you is as strong as Democrats love for illegal aliens", que significa "Mi amor por ti es tan fuerte como el de los demócratas con los aliens ilegales", para mencionar el debate migratorio de Estados Unidos.

En una de las imágenes aparece el presidente Donald Trump sosteniendo un documento con la frase "Executive order: 4547 - Ur my Valentine" (Orden ejecutiva- 4547, tú eres mi San Valentín", para referirse a todos los decretos que ha firmado el mandatario desde que llegó a la Casa Blanca.

Y en otra, aparece el mapa de Groenlandia con forma de corazón junto a la frase "t's time to define our friendship"- "es momento de que definamos nuestra relación"- en alusión al interés estratégico que Washington ha demostrado por este territorio.