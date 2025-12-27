Las fuertes lluvias provocan el derrumbe de una casa en El Perelló, Tarragona
El Ayuntamiento ha comenzado el derribo total del inmueble
Tarragona Las lluvias caídas en los últimos días ha provocado el hundimiento parcial de una casa en El Perelló, Tarragona, sin que el suceso haya causado heridos, según han informado los Bomberos de la Generalitat.
El suceso tuvo lugar poco antes de las once de la noche de ayer cuando los vecinos de la calle Major de la localidad vieron cómo una casa que se encontraba en mal estado comenzaba a hundirse por la fachada del inmueble.
Al lugar se desplazaron tres dotaciones de los Bomberos, que trabajaron en apuntalar el inmueble y señalizar la calle, que quedó cortada.
Después de que el arquitecto municipal inspeccionase la casa, el ayuntamiento de la localidad ha comenzado esta mañana el derribo total del inmueble.
Desprendimiento de tierra junto a vías de comunicación
Las lluvias han provocado también en la provincia de Tarragona un desprendimiento de tierras sobre la vía por la que circulan los trenes de Rodalies de la línea R15, entre Marçà-Falset y Pradell.
Renfe está gestionando un servicio alternativo por carretera para los pasajeros afectados.
El gestor ferroviario ADIF ha informado en las redes sociales de que ha sido un tren de mercancías que pasaba por esa zona el que se ha encontrado con el desprendimiento.
El convoy ha podido arrollar la tierra que había caído de una trinchera de altura a la entrada de Marçà-Falset sin que se produjeran heridos.
Posteriormente, ADIF ha decidido cerrar esa vía hasta la limpieza total de la vía. Protección Civil ha activado en fase de prealerta su plan de prevención FERROCAT.