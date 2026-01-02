Redacción Cataluña Barcelona, 02 ENE 2026 - 19:08h.

Las balizas geolocalizadas V16 son obligatorias para los coches desde este jueves 1 de enero

Todos los cambios en el mundo del motor que se activan en enero de 2026: balizas, etiquetas y nuevas normas

Desde este jueves, 1 de enero, las balizas V16 son obligatorias para los coches para señalizar averías y accidentes en carretera. La altísima demanda de este dispositivo en los últimos días de 2025 ha dejado sin stock en Tarragona a los comercios y gasolineras que la vendían.

"Se nos han acabado por completo y está previsto que pronto volvamos a tener", aseguraban en una ferretería, según informa el diario de Tarragona. Ahora no llevar esta baliza v16 en el vehículo, o llevar una que no esté homologada, se considera una sanción leve de 80 euros. A pesar de eso, muchos conductores han sido precavidos y antes de que empezara el año ya habían comprado la baliza.

Estos dispositivos luminosos de preseñalización, que se colocan sobre el techo del vehículo, emiten una luz intermitente visible a gran distancia y, en los modelos homologados, transmiten automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0, permitiendo alertar al resto de usuarios de la vía y a los servicios de emergencia.

En una entrevista en El matí de Catalunya Ràdio, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha remarcado que en Cataluña los Mossos d’Esquadra tienen competencias para sancionar a los vehículos que no lleven el dispositivo. La DGT ha aclarado que no planea una campaña de multas masivas durante los primeros días de enero, pero si sufres un percance y no señalizas con la V16 conectada, la sanción será inevitable.

¿Qué vehículos deben llevar una?

Estas balizas V16 están obligados a llevarlas los turismos, vehículos mixtos y vehículos destinados al transporte de mercancías y autobuses. Se debe llevar en la guantera y, en caso de avería o accidente, que puedan activarla en pocos segundos, colocándola preferiblemente en el techo. Aunque la baliza envía un aviso de avería a un servidor central de la DGT, al cual también tendrá acceso Trànsit, esta señal no activa por defecto la asistencia necesaria, por lo que es imprescindible dar el aviso a los servicios de emergencia llamando al 112.

Desde la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerdan que este dispositivo sustituirá a los triángulos de emergencia, con el objetivo de reducir la siniestralidad, evitando que los ocupantes del vehículo accidentado deban abandonarlo para colocarlo y avisando al resto de conductores que circulan por la zona que hay un vehículo averiado. Cuando pasaba eso, el conductor salía a poner los triángulos de emergencia a 50 y 100 metros del vehículo, lo que podría provocar alguna situación de peligro.